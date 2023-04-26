Стало известно, как будут работать медицинские учреждения Алтайского края в праздники

Больницы обеспечат необходимое количество бригад неотложной помощи, а также терапевтов и фельдшеров в фильтр-боксах

26 апреля 2023, 12:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Минздраве Алтайского края рассказали о том, как будут работать медицинские учреждения в праздники. Пояснение опубликовала пресс-служба ведомства.

В период с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая больницы в регионе будут работать с 8 утра до 15 часов дня. С 2 по 5 мая работа будет организована в штатном режиме. Речь идёт об оказании первичной медико-санитарной помощи прикреплённому населению на дому, работе кол-центров с приёмом вызовов от населения для оказания амбулаторной медицинской помощи в неотложной форме на дому.

Экстренную медицинскую помощь, медицинскую помощь в стационарах, а также в травмпунктах можно будет получить в штатном режиме.

Вакцинацию от коронавируса и выдачу лекарств в праздники продолжат проводить.