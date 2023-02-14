Стало известно, как чувствует себя алтайский хоккеист, потерявший почку

Жизни Егора Стронова в данный момент ничего не угрожает

14 февраля 2023, 17:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Директор хоккейного клуба "Алтай" Руслан Чайкин рассказал о том, как себя чувствует защитник "Динамо-Алтай" Егор Стронов, потерявший почку после матча. Его слова передаёт "КП-Барнаул".

"Жизни его ничего не угрожает. Врачи дают хорошие прогнозы. Говорят, что для такой травмы он быстро восстанавливается. В больнице пробудет по меньшей мере ещё дней 10-14, всё зависит от состояния", – сказал Чайкин.

Напомним, что Егор Стронов получил повреждение во время матча с ЦСК ВВС. В больнице врачи удалили ему почку.