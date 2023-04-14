Стало известно, как чувствуют себя школьники после распыления баллончика под Бийском

Под наблюдением врачей в медицинских учреждениях остаются трое

14 апреля 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Главврач городской детской больницы Елена Ковярова рассказала, в каком состоянии находятся дети, пострадавшие при распылении перцового баллончика в селе Первомайском под Бийском. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Сейчас под наблюдением врачей остаются трое детей.

"Один лежит с температурой, другой накануне закашлял. Третий поступивший находится под наблюдением с бронхиальной астмой, из-за риска обострения хронического заболевания на фоне раздражающих факторов", – рассказала специалист.

Напомним, что мальчик заявил полицейским, что нашёл баллончик на улице, а тот распылился в портфеле случайно. По данным Минздрава, более 30 детей пострадали.