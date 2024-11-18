Стало известно, как могут изменить правила выдачи сельской ипотеки

Льготные кредиты смогут получать не просто жители сел, а работники агропромышленных комплексов, бюджетники и муниципальные служащие

18 ноября 2024, 12:20, ИА Амител

Частные дома в пригороде Барнаула / Фото: amic.ru

В Минсельхозе России хотят изменить правила выдачи сельской ипотеки. От региональных центров планируют "отодвигаться". Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

15 ноября прошло заседание Общественной палаты Алтайского края, посвященное реализации национальных проектов по комплексному развитию сельских территорий. На нем обсудили возможные условия выдачи льготного ипотечного кредита.

"Будущее программы "Сельская ипотека" – адресность. Мы, скорее всего, будем отодвигаться от региональных центров. Пока окончательно не решено, на сколько километров", – заявила заместитель директора департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ Дарья Рябухина.

По словам Рябухиной, это связано с повышением ключевой ставки ЦБ до 21%.

"Скорее всего, льготные ипотечные кредиты будут выдаваться не просто людям, которые проживают на сельских территориях, но и работают на предприятиях АПК, а также в социальной сфере и органах местного самоуправления на селе", – подчеркнули в информационном агентстве.

В России программа сельской ипотеки появилась в 2020 году. Льготный ипотечный кредит под 3% годовых можно взять на:

приобретение индивидуального жилого дома или дома блокированной застройки;

строительство по договору подряда в срок, не превышающий 24 месяца со дня предоставления ипотечного кредита;

приобретение квартир на первичном рынке в домах не более пяти этажей в опорных населенных пунктах;

строительство индивидуального жилого дома своими силами.

С 2020 по 2024 год по программе "Сельская ипотека" в России выдали 154,9 тыс. льготных кредитов.