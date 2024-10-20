Власти выделят около 6,5 млрд рублей на льготные сельские кредиты

За четыре года такими кредитами воспользовались более 160 тыс. заемщиков

20 октября 2024, 17:15, ИА Амител

Деревня / Фото: pxhere.com/ru/photo/694715

В рамках государственной поддержки жителей сельских территорий правительство Российской Федерации выделит дополнительные средства в размере около 6,5 миллиарда рублей на предоставление льготных кредитов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

В рамках программы сельской ипотеки предоставляется возможность получения кредита по ставке до 3%, а также льготного потребительского кредита на благоустройство дома, включая подведение воды и газа.

Как отметил Михаил Мишустин, дополнительные средства в размере 6,5 миллиарда рублей будут направлены на погашение ранее взятых займов без риска повышения процентных ставок.

По информации премьер-министра, за последние четыре года более 160 тысяч заемщиков воспользовались этими кредитами, пишет ТАСС.