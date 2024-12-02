Стало известно, как мошенники обманывают пользователей Telegram в "Черную пятницу"

Жертве присылают ссылку на несуществующий товар с большой скидкой

02 декабря 2024, 09:30, ИА Амител

Экран смартфона / Фото: unsplash.com / Dimitri Karastelev

В "Черную пятницу" мошенники взламывают аккаунты россиян в Telegram, отправляя им ссылку на товары с большой скидкой. Об этом сообщает РИА Новости.

"В преддверии "Черной пятницы" мошенники начали активно размещать объявления о продаже товаров с большими скидками. Жертвы, заинтересованные выгодным предложением, связываются с продавцом для покупки товара", – сообщили агентству в группе быстрого реагирования "Билайна".

После мошенник сообщает, что товар уже закончился, но предлагает альтернативу – аналогичный продукт, на который якобы распространяется еще большая скидка. Когда жертва соглашается, ей отправляют ссылку на товар через Telegram. При переходе по ней аккаунт пользователя может быть взломан.

"Черная пятница" в этом году началась в ночь с 28 на 29 ноября. Она продлится несколько дней.