НОВОСТИОбщество

Стало известно, как мошенники обманывают пользователей Telegram в "Черную пятницу"

Жертве присылают ссылку на несуществующий товар с большой скидкой

02 декабря 2024, 09:30, ИА Амител

Экран смартфона / Фото: unsplash.com / Dimitri Karastelev
Экран смартфона / Фото: unsplash.com / Dimitri Karastelev

В "Черную пятницу" мошенники взламывают аккаунты россиян в Telegram, отправляя им ссылку на товары с большой скидкой. Об этом сообщает РИА Новости.

"В преддверии "Черной пятницы" мошенники начали активно размещать объявления о продаже товаров с большими скидками. Жертвы, заинтересованные выгодным предложением, связываются с продавцом для покупки товара", – сообщили агентству в группе быстрого реагирования "Билайна".

После мошенник сообщает, что товар уже закончился, но предлагает альтернативу – аналогичный продукт, на который якобы распространяется еще большая скидка. Когда жертва соглашается, ей отправляют ссылку на товар через Telegram. При переходе по ней аккаунт пользователя может быть взломан.

"Черная пятница" в этом году началась в ночь с 28 на 29 ноября. Она продлится несколько дней.

Мошенники

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

11:05:47 02-12-2024

"черная пятница" - это и есть мошеничество. Если вижу этот термин, то знаю, что неделю назад этот товар стоил без скидки, дешеле чем со скидкой.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:58:55 02-12-2024

Почему телеграмм по ссылке взламывается а вотсап нет? И телеграмм это патриотично ?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:33 02-12-2024

Гость (11:58:55 02-12-2024) Почему телеграмм по ссылке взламывается а вотсап нет? И теле... вацап точно так же взламывается, причем человек не понял даже как. Уверял, что по никаким ссылкам не переходил. А через вацап по всем контактам было разослано сообщении о просьбе денег, сам созданный чат сразу был переведен в архив и его не было видно. Хорошо, что было много рабочих контактов и люди сразу стали звонить и спрашивать, что случилось.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров