Стало известно, как мошенники обманывают пользователей Telegram в "Черную пятницу"
Жертве присылают ссылку на несуществующий товар с большой скидкой
02 декабря 2024, 09:30, ИА Амител
В "Черную пятницу" мошенники взламывают аккаунты россиян в Telegram, отправляя им ссылку на товары с большой скидкой. Об этом сообщает РИА Новости.
"В преддверии "Черной пятницы" мошенники начали активно размещать объявления о продаже товаров с большими скидками. Жертвы, заинтересованные выгодным предложением, связываются с продавцом для покупки товара", – сообщили агентству в группе быстрого реагирования "Билайна".
После мошенник сообщает, что товар уже закончился, но предлагает альтернативу – аналогичный продукт, на который якобы распространяется еще большая скидка. Когда жертва соглашается, ей отправляют ссылку на товар через Telegram. При переходе по ней аккаунт пользователя может быть взломан.
"Черная пятница" в этом году началась в ночь с 28 на 29 ноября. Она продлится несколько дней.
11:05:47 02-12-2024
"черная пятница" - это и есть мошеничество. Если вижу этот термин, то знаю, что неделю назад этот товар стоил без скидки, дешеле чем со скидкой.
11:58:55 02-12-2024
Почему телеграмм по ссылке взламывается а вотсап нет? И телеграмм это патриотично ?
12:57:33 02-12-2024
Гость (11:58:55 02-12-2024) Почему телеграмм по ссылке взламывается а вотсап нет? И теле... вацап точно так же взламывается, причем человек не понял даже как. Уверял, что по никаким ссылкам не переходил. А через вацап по всем контактам было разослано сообщении о просьбе денег, сам созданный чат сразу был переведен в архив и его не было видно. Хорошо, что было много рабочих контактов и люди сразу стали звонить и спрашивать, что случилось.