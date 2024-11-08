Стало известно, как можно сэкономить при покупке квартиры

Покупая жилье, важно учесть дополнительные расходы

08 ноября 2024, 14:10, ИА Амител

Новостройки в Барнауле / Фото: amic.ru

По словам экспертов, чтобы сэкономить на покупке жилья, нужно учитывать дополнительные траты. Об этом сообщает "Лента.ру".

"В число расходов могут войти госпошлина на регистрацию права собственности, услуги нотариуса при приобретении жилья в совместную собственность, а также комиссия за выдачу кредита, которую взимают некоторые банки", – заявил эксперт по недвижимости Александр Самотойлов.

Значительную часть бюджета могут составить расходы на ремонт. Специалисты рекомендуют продумать объем работ и составить смету. Также в бюджет нужно включить покупку мебели и бытовой техники.

Снизить долговую нагрузку поможет правильный выбор ипотечной программы. Обратить внимание нужно на процентную ставку, а также комиссию и возможность досрочного погашения.