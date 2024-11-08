Стало известно, как можно сэкономить при покупке квартиры
Покупая жилье, важно учесть дополнительные расходы
08 ноября 2024, 14:10, ИА Амител
По словам экспертов, чтобы сэкономить на покупке жилья, нужно учитывать дополнительные траты. Об этом сообщает "Лента.ру".
"В число расходов могут войти госпошлина на регистрацию права собственности, услуги нотариуса при приобретении жилья в совместную собственность, а также комиссия за выдачу кредита, которую взимают некоторые банки", – заявил эксперт по недвижимости Александр Самотойлов.
Значительную часть бюджета могут составить расходы на ремонт. Специалисты рекомендуют продумать объем работ и составить смету. Также в бюджет нужно включить покупку мебели и бытовой техники.
Снизить долговую нагрузку поможет правильный выбор ипотечной программы. Обратить внимание нужно на процентную ставку, а также комиссию и возможность досрочного погашения.
18:45:18 08-11-2024
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