Стало известно, как пройдет "Ночь искусств" в Алтайском крае

В акции поучаствуют все музеи региона

02 ноября 2023, 16:16, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Всероссийская акция "Ночь искусств – 2023" пройдет в Алтайском крае 4 ноября, сообщает "Вечерний Барнаул".

В этот день во всех музеях региона проведут просветительские программы, концерты, кинопоказы, мастер-классы, интерактивы.

В Барнауле мероприятия состоятся, в том числе, в ГМИЛИКА, музее В. М. Шукшина, Алтайском мемориальном музее Германа Титова, Художественном музее Алтайского края, Алтайском краеведческом музее.

Также праздничная программа будет представлена в селах Сростки, Полковниково и других населенных пунктах.