Стало известно, как пройдет "Ночь искусств" в Алтайском крае
В акции поучаствуют все музеи региона
02 ноября 2023, 16:16, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Всероссийская акция "Ночь искусств – 2023" пройдет в Алтайском крае 4 ноября, сообщает "Вечерний Барнаул".
В этот день во всех музеях региона проведут просветительские программы, концерты, кинопоказы, мастер-классы, интерактивы.
В Барнауле мероприятия состоятся, в том числе, в ГМИЛИКА, музее В. М. Шукшина, Алтайском мемориальном музее Германа Титова, Художественном музее Алтайского края, Алтайском краеведческом музее.
Также праздничная программа будет представлена в селах Сростки, Полковниково и других населенных пунктах.
Фото: "Вечерний Барнаул" / barnaul.press
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