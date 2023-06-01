В Барнауле откроют музей специальной военной операции
Соответствующее поручение раньше давал президент России Владимир Путин
01 июня 2023, 10:01, ИА Амител
В Барнауле на базе Военно-исторического музея создадут музей специальной военной операции. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Алтайского края, он будет рассказывать о событиях спецоперации на Украине и подвигах бойцов, которые приняли в ней участие.
Глава регионального Минкультуры Елена Безрукова отметила, что соответствующее поручение раньше давал президент России Владимир Путин и необходимо выделить под эту задачу отдельные экспозиционные залы.
Директор Краеведческого музея Наталья Вакалова представила презентацию по визуализации экспозиций, а также назвала проблемы с комплектованием фондов по СВО.
Сейчас в музее уже определены и визуализированы залы, посвящённые Первой мировой войне, Второй мировой войне, а также Афганской и Чеченским войнам.
10:03:41 01-06-2023
Медведев сказал на десятилетия, большой музей надо
10:47:03 01-06-2023
Ну да , а то как-то уже стали подзабывать про неё и её цели
11:01:44 01-06-2023
Может там на стенде опубликуют план Путина, то как получилось то и было планом.
11:12:04 01-06-2023
Нужно к музею прикрепить политрука ортодоксального, без него не понять будет кто на кого напал.
13:05:46 01-06-2023
Гость (11:12:04 01-06-2023) Нужно к музею прикрепить политрука ортодоксального, без нег... Если обломки кассетных бомб с фотографиями детей, похоронных в Донецке на Аллее Ангелов в 2015 разместить и без политрука будет все понятно. Еще можно фотки татуированных свастикой бандеровцев разместить, там даже вопрос кто на кого возникать не будет
15:57:08 01-06-2023
Гость (13:05:46 01-06-2023) Если обломки кассетных бомб с фотографиями детей, похоронных... тут главное про фотографии детей погибших в Краматорске не упоминать
11:49:51 01-06-2023
Народу соседней республики внушили, что если они прижмутся щекой к европе,то будут наслаждаться запахом цветущего сада через кружевные трусики.И заживут они счастливо,но пока на данном этапе надо беспрекословно слушаться чужого дядю.Впереди много важнейших событий.СВО- это начало исторического излома.Хищнический оскал англо-американского империализма никуда не исчезал.
12:18:02 01-06-2023
Гость (11:49:51 01-06-2023) Народу соседней республики внушили, что если они прижмутся щ... Вот честно, вы откуда такие образы достаете? Вы сами их придумываете? Или тоже кто-то внушает? Как это происходит? При походе в магазин? Во сне с похмелья? Во время секса? Как?
12:54:31 01-06-2023
Гость (12:18:02 01-06-2023) Вот честно, вы откуда такие образы достаете? Вы сами их прид... Про кружевные трусики (потому что европейские)-это из интернета,про цветущий европейский сад тоже.Вы не могли бы популярным языком объяснить,зачем НАТО подошло к границам РФ и почему американцы не допустили размещения советских ракет на Кубе в августе 1962-го.Тогда это чуть не привело третьей мировой.Ведь какого рожна?Две страны договорились,но американцы категорически воспрепятствовали?Может потому что что-то военное рядом с их границами происходит?
17:02:18 01-06-2023
Гость (12:54:31 01-06-2023) Про кружевные трусики (потому что европейские)-это из интерн... Потому что прав сильный. Слабый надеется на справедливость, но справедливости нет, есть лишь надежда на справедливость. Сильный создаёт атмосферу и законы под себя. США на правах сильного вертит миром, Путин на правах сильного вертит на пальце Россию (Пока я президент, пенсионный возраст не увеличится. Главное стабильность. Конституцию менять не буду. Срочники на Украине не воюют. и ...) Если Газпрому нужно он нефтяную вышку на юрте аборигена поставит и ни кто не пикнет. Так что нужно знать своё место и уметь договариваться.
13:09:15 01-06-2023
Гость (12:18:02 01-06-2023) Вот честно, вы откуда такие образы достаете? Вы сами их прид... Может во время демонстраций установки памятника Бандере на Украине? Или Алеи Ангелов в Донецке. Или поставляющего оружие любителям Бандеры Байдена?
16:43:47 01-06-2023
Гость (11:49:51 01-06-2023) Народу соседней республики внушили, что если они прижмутся щ... АНГЛОСАКСЫ же...вы чо?
12:57:35 01-06-2023
Кто верит в империализм с человеческим лицом?Про демократические бомбёжки?
13:07:17 01-06-2023
Миру-Мир! и Насильно мил не будешь
13:22:06 01-06-2023
гость (13:07:17 01-06-2023) Миру-Мир! и Насильно мил не будешь... То есть дело не в компостировании мозгов украинскому народу?Украина проводила военные учения у российских границ,на Чёрном море ради демократического развлечения?В целях следования европейским ценностям?Вы действительно так думаете? )
13:26:21 01-06-2023
Гость (13:22:06 01-06-2023) То есть дело не в компостировании мозгов украинскому народу?... То была демонстрация приверженности свободе и демократии.И ничего более ) Вам провериться надо,милый насильно ))