В Барнауле откроют музей специальной военной операции

Соответствующее поручение раньше давал президент России Владимир Путин

01 июня 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: culture22.ru

В Барнауле на базе Военно-исторического музея создадут музей специальной военной операции. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Алтайского края, он будет рассказывать о событиях спецоперации на Украине и подвигах бойцов, которые приняли в ней участие.

Глава регионального Минкультуры Елена Безрукова отметила, что соответствующее поручение раньше давал президент России Владимир Путин и необходимо выделить под эту задачу отдельные экспозиционные залы.

Директор Краеведческого музея Наталья Вакалова представила презентацию по визуализации экспозиций, а также назвала проблемы с комплектованием фондов по СВО.

Сейчас в музее уже определены и визуализированы залы, посвящённые Первой мировой войне, Второй мировой войне, а также Афганской и Чеченским войнам.