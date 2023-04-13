Стало известно, как россияне чаще всего "отмазываются" от работы

Почти половина опрошенных заявили, что пропускают рабочие дни только по официальным причинам

13 апреля 2023, 13:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Чаще всего россияне отмазываются от работы под предлогом проблем со здоровьем или семейных обстоятельств. Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Участие в опросе приняли более 2800 человек, 45% из которых заявили, что пропускают рабочие дни только по официальным поводам: отпуск или больничный. Ещё треть отпрашиваются с работы, чтобы посетить врача (32%) и по личным причинам (28%). Четверть признались, что могут прогулять из-за плохого самочувствия или экстренных ситуаций.

В качестве субъективных причин чаще всего пропускали работу из-за отсутствия настроения (59%), нехватки мотивации (44%), наличия срочных дел (36%) и нежелания браться за определённые задачи (25%).

Отмечается, что женщины стыдятся пропуска работы чаще, чем мужчины.