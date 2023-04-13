"Военный налог" предложили собирать с россиян в размере 3% от дохода

Это 1-2 тысячи рублей в месяц, в итоге получается несколько десятков миллиардов рублей в месяц

13 апреля 2023, 10:12, ИА Амител

Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести в России военный налог для военнообязанных мужчин моложе 45 лет, пишет "Коммерсант".

Нилов во время пресс-подхода представителей фракций перед пленарным заседанием Госдумы заявил, что бюджетных средств не хватает, чтобы удовлетворить все потребности каждого участника СВО.

"Так давайте обратимся к тем, кто по идее мог бы быть мобилизован из этих 34 миллионов мужчин в стране. Из тех, кто не подпадает под мобилизацию, – это ещё миллионы. Для этой категории <...> военный налог на время специальной операции. Несколько процентов к НДФЛ. Это что, какие-то невозможные траты и потери?" – выступил депутат (видео смотреть с 25:00).

После Нилов в интервью НСН разъяснил, с кого планируется брать "военный налог" и куда пойдут собранные деньги.

"Хотите спать спокойно и не думать о мобилизации? Отдавайте 2-3% плюсом к НДФЛ. Сложно, что ли? Это 1-2 тысячи рублей с каждого из 40 миллионов, получается уже больше 50 миллиардов рублей в месяц. Это позволит увеличить в два или более раз сегодняшнее финансирование каждого участника СВО. Не 200 тысяч рублей будут получать, а 400-500 тысяч. Это меняет мотивирующие условия для людей, которые могут пойти на СВО", – разъяснил депутат.

Он отметил, что сейчас инициатива находится в стадии даже не нулевого чтения, а предварительного чтения концепции.

"Я настойчиво предлагаю начать обсуждения и двигаться в сторону подобного законопроекта. Можно даже не использовать слова “военный налог”, а постараться найти более спокойное название, но смысл именно в этом", – добавил Нилов.

Он также подчеркнул, что пока нет перспектив быстрого завершения спецоперации, значит, нужно готовиться к разным вариантам.