"Военный налог" предложили собирать с россиян в размере 3% от дохода
Это 1-2 тысячи рублей в месяц, в итоге получается несколько десятков миллиардов рублей в месяц
13 апреля 2023, 10:12, ИА Амител
Депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести в России военный налог для военнообязанных мужчин моложе 45 лет, пишет "Коммерсант".
Нилов во время пресс-подхода представителей фракций перед пленарным заседанием Госдумы заявил, что бюджетных средств не хватает, чтобы удовлетворить все потребности каждого участника СВО.
"Так давайте обратимся к тем, кто по идее мог бы быть мобилизован из этих 34 миллионов мужчин в стране. Из тех, кто не подпадает под мобилизацию, – это ещё миллионы. Для этой категории <...> военный налог на время специальной операции. Несколько процентов к НДФЛ. Это что, какие-то невозможные траты и потери?" – выступил депутат (видео смотреть с 25:00).
После Нилов в интервью НСН разъяснил, с кого планируется брать "военный налог" и куда пойдут собранные деньги.
"Хотите спать спокойно и не думать о мобилизации? Отдавайте 2-3% плюсом к НДФЛ. Сложно, что ли? Это 1-2 тысячи рублей с каждого из 40 миллионов, получается уже больше 50 миллиардов рублей в месяц. Это позволит увеличить в два или более раз сегодняшнее финансирование каждого участника СВО. Не 200 тысяч рублей будут получать, а 400-500 тысяч. Это меняет мотивирующие условия для людей, которые могут пойти на СВО", – разъяснил депутат.
Он отметил, что сейчас инициатива находится в стадии даже не нулевого чтения, а предварительного чтения концепции.
"Я настойчиво предлагаю начать обсуждения и двигаться в сторону подобного законопроекта. Можно даже не использовать слова “военный налог”, а постараться найти более спокойное название, но смысл именно в этом", – добавил Нилов.
Он также подчеркнул, что пока нет перспектив быстрого завершения спецоперации, значит, нужно готовиться к разным вариантам.
"Необходимо использовать все возможности для мотивации профессиональных военных и добровольцев, надо создать все условия для тех, кто уже находится на СВО, и для тех, кто думает туда пойти", – резюмировал Нилов.
10:24:32 13-04-2023
У нас тут в Алтайском крае коммуналку мужчины оплатить не могут, этот депутат собирается ещё накинуть расходов на домохозяйства
10:33:04 13-04-2023
А жёны генералов и замминистров обороны в это время в Европе "получки" мужей тратят...
10:42:26 13-04-2023
Гость (10:33:04 13-04-2023) А жёны генералов и замминистров обороны в это время в Европе... Как то сомнительно. Что может мешать Европе арестовывать жен генералов? Это еще эффективней, чем поставлять оружие для убийства их мужей.
10:33:04 13-04-2023
Какой-то очередной депутат чо-то там предложил. Такие новости минимум раз в неделю, пора бы привыкнуть уже.
10:37:28 13-04-2023
Евгений (10:33:04 13-04-2023) Какой-то очередной депутат чо-то там предложил. Такие новост... Да-да, особенно это было видно по Картаполову - что-то там предложил, и упс, меньше чем за час принят закон. Интересно, лягушку еще варят, или уже жрут?
10:53:57 13-04-2023
Гость (10:37:28 13-04-2023) Да-да, особенно это было видно по Картаполову - что-то там п... Я читал , что обсуждение законопроекта и голосование заняло 85 секунд. Правда один с перепугу ткнул не туда
10:33:24 13-04-2023
Хорошая новость. Сейчас тут много будет позитивных комментариев
10:35:41 13-04-2023
"Хотите спать спокойно и не думать о мобилизации?" - а с чего он взял, что после уплаты этого налога ты не попадешь под мобилизацию? "Можно даже не использовать слова “военный налог”, а постараться найти более спокойное название, но смысл именно в этом" - угу-угу. Ничего, что новый закон о повестках нарушает несколько статей Конституции? Да и войны у нас вроде как нет... Но военный налог мы введем.
10:37:35 13-04-2023
Что, генеральским женам в куршавели не на что стало ездить? Давайте всей страной скинемся! Да еще одну приватизацию замутим, как другой упырь предлагает...
11:23:38 13-04-2023
Гость (10:37:35 13-04-2023) Что, генеральским женам в куршавели не на что стало ездить? ... Генеральские жены в Куршавель уже не могут ездить, они под санкциями
10:38:02 13-04-2023
Это с чьей же зарплаты он насчитал такую сумму???
10:44:18 13-04-2023
может ему самому, добровольно все свое состояние отдать, вот это будет стимул и отличный пример реальной поддержки со стороны политиков "балаболов"
11:24:22 13-04-2023
Гость (10:44:18 13-04-2023) может ему самому, добровольно все свое состояние отдать, вот... У них есть депутатская неприкосновенность, их обкладывать налогами нельзя. Просто пиариться депутат.
10:47:30 13-04-2023
Ну если заплатил налог и спи спокойно, то это можно обсуждать. Но ведь это не прокатит, и налог будет, и электронная повестка. Кто то может и 30 процентов бы отдавал, лишь бы в законе прописали, что таким повестки не присылать. Но ведь не пропишут
10:48:52 13-04-2023
Хоть один умный и смелый человек нашёлся, ура! Давно пора уже
11:01:04 13-04-2023
Гость (10:48:52 13-04-2023) Хоть один умный и смелый человек нашёлся, ура! Давно пора уж... Это сарказм или ты идиот?
11:02:50 13-04-2023
Как молдоване попадают в думы и генштабы ???
11:21:39 13-04-2023
Вот этого нилова надо в иноагенты прировнять.
11:24:47 13-04-2023
Сделать зарплату всем чиновникам,депутатам,начальникам 35тыс(средняя по стране),с экономленные деньги (не малые)отправить на нужды.
11:38:37 13-04-2023
А ввести прогрессивный налог на себя, любимых? И не скромных 15%, а как в других странах - до 50% ? Сложно, что ли? Что скажешь, депутатик?