На праздничное оформление Индустриального района власти города намерены потратить 1,7 млн рублей

08 ноября 2023, 07:01, ИА Амител

Светодиодная конструкция к Новому году / Фото: портал госзакупок

Власти Барнаула намерены потратить 1,7 млн рублей на праздничное оформление Индустриального района краевой столицы к Новому году. Информация опубликована на портале госзакупок. На эти деньги подрядчик установит в районе светодиодные фигуры, повесит гирлянды и фонари.

Когда объявят победителя?

Закупка появилась на портале 27 октября, заявки на нее можно подавать до 9 ноября, итоги планируется подвести 10 ноября.

Работа начнется с момента заключения контракта по 20 декабря включительно. Второй этап продлится с 16 по 25 января 2024 года. Контракт вступит в силу со дня подписания и будет действовать до 31 марта 2024-го.

Что сделает подрядчик?

В Индустриальном районе к Новому году появятся следующие украшения:

на Павловском тракте на пересечении с улицей Власихинской сделают светодиодный фонтан "Снежный";

на ул. Энтузиастов, 2в (Парк спорта Алексея Смертина) и от ул. Энтузиастов до ул. 50 лет СССР повесят светодиодные сосульки;

в Парке спорта Алексея Смертина на ул. Энтузиастов, 2в, поставят ель с шарами, светодиодный фонтан, ледяные фигуры, светодиодные конструкции "Лев", "Звезда", "Медвежонок", "Олененок", "Снеговичок", "Пингвиненок", "Елочка", "Ель каркасная", также там повесят 39 гирлянд в виде ели, прожекторы. На входной группе парка будет праздничный баннер. Еще один установят по адресу Энтузиастов, 12;

на металлических арках вдоль Павловского тракта в районе домов № 253 и 257 сделают иллюминацию;

светодиодный фонтан "Ажурный" появится на пересечении Павловского тракта с ул. Сельскохозяйственной;

светодиодную конструкцию "Цветок" поставят справа от входа в парк "Лесная сказка" (на ул. Энтузиастов, 10а);

светодиодную конструкцию "Глобус" смонтируют на ул. 50 лет СССР, 12;

на площади Адмирала Кузнецова на ул. Балтийской, 49, будет световая конструкция "Корабль";

светодиодные тубусы (171 штуку) расположат на Павловском тракте (от ул. Власихинской до ул. Сельскохозяйственной);

светодиодные гирлянды (8 штук) повесят на ул. Георгиева (от ул. 50 лет СССР до ул. Энтузиастов);

на 50 лет СССР, 16, появится световая конструкция "Маска";

на Павловском тракте (в промежутке от ул. Попова до ул. Сельскохозяйственной) установят светодиодную "Ель со звездой";

светодиодная конструкция "Шишка" будет радовать горожан в сквере на пересечении улиц Взлетной и Сергея Ускова, там же повесят гирлянду "Бахрома".

Виньетки появятся на улицах:

Малахова (от ул. Антона Петрова до ул. Балтийской) – 33 штуки;

Энтузиастов (от ул. Попова до ул. Георгиева) – 8 штук;

Панфиловцев (от ул. Энтузиастов до Павловского тракта) – 3 штуки;

Георгиева (от ул. 50 лет СССР до Павловского тракта) – 6 штук;

50 лет СССР (от ул. Малахова до ул. Георгиева) – 10 штук;

Трактовая (от ул. Газобетонной до ул. Дальней) – 15 штук;

Балтийска (от ул. Ускова до ул. Попова) – 17 штук;

Ускова (от ул. Взлетной до ул. Балтийской) – 3 штуки.

Также баннеры повесят на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР, Павловского тракта и ул. Сельскохозяйственной, а также Павловского тракта с ул. Шумакова.

Кроме того, подрядчик сам разработает не менее трех макетов новогодних конструкций, изготовит их и смонтирует на пересечении Малахова и Павловского тракта.