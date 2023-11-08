Стало известно, как украсят самый большой район Барнаула к Новому году
На праздничное оформление Индустриального района власти города намерены потратить 1,7 млн рублей
08 ноября 2023, 07:01, ИА Амител
Власти Барнаула намерены потратить 1,7 млн рублей на праздничное оформление Индустриального района краевой столицы к Новому году. Информация опубликована на портале госзакупок. На эти деньги подрядчик установит в районе светодиодные фигуры, повесит гирлянды и фонари.
Когда объявят победителя?
Закупка появилась на портале 27 октября, заявки на нее можно подавать до 9 ноября, итоги планируется подвести 10 ноября.
Работа начнется с момента заключения контракта по 20 декабря включительно. Второй этап продлится с 16 по 25 января 2024 года. Контракт вступит в силу со дня подписания и будет действовать до 31 марта 2024-го.
Что сделает подрядчик?
В Индустриальном районе к Новому году появятся следующие украшения:
- на Павловском тракте на пересечении с улицей Власихинской сделают светодиодный фонтан "Снежный";
- на ул. Энтузиастов, 2в (Парк спорта Алексея Смертина) и от ул. Энтузиастов до ул. 50 лет СССР повесят светодиодные сосульки;
- в Парке спорта Алексея Смертина на ул. Энтузиастов, 2в, поставят ель с шарами, светодиодный фонтан, ледяные фигуры, светодиодные конструкции "Лев", "Звезда", "Медвежонок", "Олененок", "Снеговичок", "Пингвиненок", "Елочка", "Ель каркасная", также там повесят 39 гирлянд в виде ели, прожекторы. На входной группе парка будет праздничный баннер. Еще один установят по адресу Энтузиастов, 12;
- на металлических арках вдоль Павловского тракта в районе домов № 253 и 257 сделают иллюминацию;
- светодиодный фонтан "Ажурный" появится на пересечении Павловского тракта с ул. Сельскохозяйственной;
- светодиодную конструкцию "Цветок" поставят справа от входа в парк "Лесная сказка" (на ул. Энтузиастов, 10а);
- светодиодную конструкцию "Глобус" смонтируют на ул. 50 лет СССР, 12;
- на площади Адмирала Кузнецова на ул. Балтийской, 49, будет световая конструкция "Корабль";
- светодиодные тубусы (171 штуку) расположат на Павловском тракте (от ул. Власихинской до ул. Сельскохозяйственной);
- светодиодные гирлянды (8 штук) повесят на ул. Георгиева (от ул. 50 лет СССР до ул. Энтузиастов);
- на 50 лет СССР, 16, появится световая конструкция "Маска";
- на Павловском тракте (в промежутке от ул. Попова до ул. Сельскохозяйственной) установят светодиодную "Ель со звездой";
- светодиодная конструкция "Шишка" будет радовать горожан в сквере на пересечении улиц Взлетной и Сергея Ускова, там же повесят гирлянду "Бахрома".
Виньетки появятся на улицах:
- Малахова (от ул. Антона Петрова до ул. Балтийской) – 33 штуки;
- Энтузиастов (от ул. Попова до ул. Георгиева) – 8 штук;
- Панфиловцев (от ул. Энтузиастов до Павловского тракта) – 3 штуки;
- Георгиева (от ул. 50 лет СССР до Павловского тракта) – 6 штук;
- 50 лет СССР (от ул. Малахова до ул. Георгиева) – 10 штук;
- Трактовая (от ул. Газобетонной до ул. Дальней) – 15 штук;
- Балтийска (от ул. Ускова до ул. Попова) – 17 штук;
- Ускова (от ул. Взлетной до ул. Балтийской) – 3 штуки.
Также баннеры повесят на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР, Павловского тракта и ул. Сельскохозяйственной, а также Павловского тракта с ул. Шумакова.
Кроме того, подрядчик сам разработает не менее трех макетов новогодних конструкций, изготовит их и смонтирует на пересечении Малахова и Павловского тракта.
10:56:38 08-11-2023
Достаточно посыпать песком с солью.
12:13:01 08-11-2023
Жора (10:56:38 08-11-2023) Достаточно посыпать песком с солью.... можно блесток сыпануть) и что бы в темноте светились
12:27:35 08-11-2023
Жора (10:56:38 08-11-2023) Достаточно посыпать песком с солью.... Жора, но ведь ты же сам тогда будешь ныть, что ничего не украсили.
12:36:07 08-11-2023
Гость (12:27:35 08-11-2023) Жора, но ведь ты же сам тогда будешь ныть, что ничего не укр... Я не Жора. но скажу - мне пофиг на украшения. Обещаю не ныть!
19:50:57 08-11-2023
Ты смотри что делается то, чудеса и только.