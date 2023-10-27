До традиционного пика продаж, когда люди начинают массово бронировать места на праздники, осталась пара недель

27 октября 2023, 06:30, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Представители турбизнеса фиксируют повышение спроса на новогодние туры на Алтае. Пока ажиотажа нет – его прогнозируют через пару недель, вместе с тем в некоторых отелях на зимние каникулы уже закончились места. Сколько стоит встретить Новый год в Горном, как изменились цены по сравнению с прошлым годом и какие еще направления внутри региона на эти даты рассматривают жители Алтайского края, читайте в нашем материале.

Когда бронировать отель на Новый год в Горном Алтае?

В некоторых отелях Горного Алтая еще не утвердили новогодний прайс, где-то на эти даты уже нет свободных номеров – бронирование там стартовало еще в конце лета, сообщила amic.ru директор туроператора по Алтаю "Охота" Наталья Белоусова.

"Часть средств размещений только утвердили новогодний прайс, примерно треть до сих пор не определились с ценами на проживание, а где-то уже номерной фонд полностью раскуплен. Сейчас можно выбрать хороший вариант на свой вкус и кошелек", – отмечает эксперт.

Самый большой спрос сейчас фиксируется на отели повышенного класса комфортности, которые предлагают 31 декабря праздничный банкет с ведущими, поздравлениями от Деда Мороза, мастер-классами и активной программой.

Есть определенный процент туристов, которые едут на Алтай, чтобы насладиться красотами природы и активно провести каникулы. Чаще всего они выбирают места размещения на берегу Телецкого озера. Собеседница агентства отмечает, что зима здесь мягче и теплее, чем в остальных районах Горного, а рядом расположен горнолыжный комплекс.

"Манжерок стал центром притяжения для многих туристов. Здесь разнообразная инфраструктура для экскурсионного и активного отдыха, в том числе с детьми. Любой турист найдет здесь для себя занятие", – говорит Наталья Белоусова.

Сколько стоит отдых в Горном Алтае на зимних каникулах?

Цены в Горном Алтае на Новый год ниже на 10-20%, чем те, что были летом-2023, отмечает Наталья Белоусова. При этом рост цен по сравнению с предыдущими новогодними каникулами собеседница агентства оценивает на уровне 10-30%.

Тем, кто планирует сэкономить, эксперт рекомендует рассмотреть базы отдыха в районах без пиковой популярности.

"Если туристы рассматривают эконом-сегмент, праздничной программы там не будет, следовательно, за нее не придется доплачивать. Лучше выбирать базу, где в Новый год на ее территории будет работать кафе либо есть в номере кухонная зона", – дает рекомендации Наталья Белоусова.

Так, стоимость бюджетного размещения в номерах, где есть плита, холодильник, микроволновка, чайник и посуда, в праздничные даты стартует на одного человека от 5 тысяч рублей. Есть эконом-варианты дороже на тысячу, но там трехразовое питание уже включено.

Варианты

"Глобус+": цена за двоих 32 000 рублей за трое суток (31 декабря – 3 января). Кухонная зона в номере.

"Адару": цена за двоих от 6000 рублей/сутки. Трехразовое питание включено в стоимость проживания.

"Алтын-Кёль": цена за двоих от 5500 рублей/сутки, завтрак входит в цену.

Комфортабельный "середнячок" на объектах с инфраструктурой, удачной локацией, завтраками, бассейном, сауной или баней на территории за ночь для пары обойдется в 10-15 тысяч. При этом в некоторых отелях вход на новогоднюю программу чаще всего оплачивается отдельно, уточняет Наталья Белоусова.

Так, в парк-отеле "Ая" стоимость проживания за сутки с завтраком в новогодние даты стартует от 11 тысяч рублей за двоих, входной билет на новогодний банкет – от 12 000 рублей с одного взрослого. Гости праздника услышат песни в исполнении популярной группы ZZ Pop, певицы Сарры Дианич, шоу балета "Авеню", серебряное шоу и др.

В "Саду Пионов" стоимость проживания за двоих с завтраком начинается от 16 000 рублей. Этот вариант подойдет тем, кто решил отдохнуть от шума и насладиться общением с близкими. Праздничной программы тут не будет, поэтому за нее доплачивать не придется.

Проживание в отелях повышенной комфортности на новогодних каникулах стоит от 18,7 тысячи на двоих с завтраками. На таких условиях можно заселиться, например, в пятизвездочный "Алтай Резорт". В "Клевер Резорт" цены на таких же условиях стартуют от 20 тысяч.

В курорт-отеле "Манжерок" свободных номеров в продаже уже нет, но можно приобрести билет на новогодний вечер. Программа в лобби-баре – 25 000 рублей с человека, в панорамном ресторане – 35 000 рублей, а в конференц-холле – 55 000 рублей.

В гранд-шале "Алтай" четыре ночи с завтраками обойдутся от 282 тысяч (на меньшее количество дней заселиться не получится). В пакет "Новогоднее предложение" входит развлекательная программа для детей и взрослых, безлимитное посещение банного спа-комплекса с хаммамом и бассейном. Для гостей, проживающих с 31 декабря, в стоимость включен новогодний ужин с развлекательной шоу-программой.

Куда еще можно съездить на Алтае, кроме Горного?

Белокуриха

Тем, кто рассматривает отдых без перелетов, Наталья Белоусова рекомендует присмотреться к санаториям Белокурихи. Здесь есть вся необходимая инфраструктура для отдыха: оздоровительные процедуры, горнолыжные склоны, музеи, экскурсии, сувенирные магазины, рестораны, водные комплексы с термальными зонами, ночные клубы и караоке-клубы.

"В санаториях на Новый год организуют праздничную программу для гостей. Стоимость проживания за сутки на одного человека, включая питание и оздоровительные процедуры, начинается от 6600 рублей", – рассказывает директор туроператора по Алтаю "Охота".

Новосибирск

Тем, кому Белокуриха успела наскучить и хочется вырваться за пределы региона, Наталья Белоусова рекомендует рассмотреть санатории в Новосибирской области. Добраться туда можно на поезде, автобусе или автомобиле. При этом эксперт отмечает, что там нет такого разнообразия инфраструктуры в шаговой доступности, как в нашей Белокурихе.

Например, в PARUS medical resort & SPA минимальная стоимость проживания в Новый год на двоих за двое суток – от 28,5 тысячи рублей. В эту сумму входит трехразовое питание, новогодний банкет и праздничная программа. Санаторий обещает выступление саксофонистов, шоу-балета, кавер-группы, фейерверк, аниматоров.

Шерегеш

При желании еще можно попасть в Шерегеш, но эксперт рекомендует с этим направлением поторопиться. Многие средства размещения уже заняты, а к 1 декабря гарантированно хороших вариантов не останется.

"В Новый год здесь всегда ажиотаж и обычно за месяц уже нет свободных номеров. Стоимость проживания из того, что сейчас доступно для бронирования, стартует от 4600 рублей за двоих без питания. Из Барнаула и Новосибирска в Шерегеш есть автобусная доставка", – заключила Наталья Белоусова.