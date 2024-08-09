Стало известно, какие квартиры чаще всего покупают россияне

С апреля по июнь в стране заключили 191 тысячу сделок

09 августа 2024, 12:40, ИА Амител

Дверь / Фото: pxhere.com/ru/photo/834322

В апреле-июне 2024 наибольшим спросом среди россиян пользовались одно- и двухкомнатные квартиры — 33,4% и 33,5% запросов, соответственно. В целом по стране было заключено 191 тыс. сделок, что на 35% больше, чем во втором квартале прошлого года, сообщает "Газета. ру" со ссылкой на данные сервиса "Яндекс. Недвижимость".

В Москве двухкомнатные квартиры искали 33,4%, а трехкомнатные — 18,4%. Студиями интересовались на 1,6% меньше, чем в среднем по стране, но в Москве чаще, чем в регионах, запрашивали контакты застройщиков.

В июне в столице пользователи чаще всего изучали новостройки с ценой квадратного метра 300-350 тыс. руб. В целом по стране в июне 16,9% запросов пришлось на недвижимость ценой 120-140 тыс. руб. за кв. м.