Стало известно, какие продукты могут защитить от болезни Альцгеймера

Предотвратить заболевание поможет потребление рыбы и злаков

29 октября 2024, 13:20, ИА Амител

Блюдо из рыбы / Фото: unsplash.com / Vinitha V

В борьбе с болезнью Альцгеймера может помочь включение в рацион рыбы, злаков и овощей, сообщает РИА Новости.

По словам экспертов, в лечебной стратегии для профилактики болезни Альцгеймера можно рассмотреть MIND-диету. Это гибрид средиземноморской и DASH-диеты для пациентов с артериальной гипертензией. В ней представлены зеленые листовые овощи, а также морковь, баклажаны, цельные зерна, фасоль и орехи.

Также пациентам советуют употреблять больше ягод, а не фруктов. Кроме этого, в рационе должна присутствовать жирная рыба или морепродукты, птица и оливковое масло. А употребление красного мяса, сладостей и фастфуда следует ограничить.