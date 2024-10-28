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Ученые: рак и мутации могут возникать из-за вспышек сверхновых звезд

Спровоцировать изменения может изотоп углерода С-14, который накапливается в организме человека

28 октября 2024, 13:40, ИА Амител

Вспышка / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ / xras.ru
Вспышка / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ / xras.ru

Исследователи Физико-технического института им А.Ф. Иоффе предположили, что вспышки сверхновых звезд могут вызывать рак и мутации на Земле, сообщают "Известия".

По мнению ученых, провоцировать рак и мутации может радиоактивный изотоп углерода С-14. Его образованию способствуют частицы высокой энергии. Проходя через атмосферу, он расходится по биосфере и накапливается в организме человека.

Также эксперты отметили, что если радионуклид встраивается в молекулы ДНК, при распаде он может нарушить структуру генетических молекул. Это может спровоцировать неправильное развитие клеток и стать причиной онкозаболеваний, наследственных патологий или мутаций.

У углерода С-14 долгий период полураспада составляет около 5700 лет, однако взрывной рост количества этого изотопа в теле человека может увеличить угрозу развития негативных сценариев.

Здоровье космос рак природа

Комментарии 2

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Гость

16:53:43 28-10-2024

И чо? где эти сверхновые? когда был последний взрыв хотя бы в нашей галактике? из пальца новость высасываем?

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Гость

20:46:13 28-10-2024

Гость (16:53:43 28-10-2024) И чо? где эти сверхновые? когда был последний взрыв хотя бы... SN1604, вернись в школу, срочно!

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