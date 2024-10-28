Ученые: рак и мутации могут возникать из-за вспышек сверхновых звезд
Спровоцировать изменения может изотоп углерода С-14, который накапливается в организме человека
28 октября 2024, 13:40, ИА Амител
Исследователи Физико-технического института им А.Ф. Иоффе предположили, что вспышки сверхновых звезд могут вызывать рак и мутации на Земле, сообщают "Известия".
По мнению ученых, провоцировать рак и мутации может радиоактивный изотоп углерода С-14. Его образованию способствуют частицы высокой энергии. Проходя через атмосферу, он расходится по биосфере и накапливается в организме человека.
Также эксперты отметили, что если радионуклид встраивается в молекулы ДНК, при распаде он может нарушить структуру генетических молекул. Это может спровоцировать неправильное развитие клеток и стать причиной онкозаболеваний, наследственных патологий или мутаций.
У углерода С-14 долгий период полураспада составляет около 5700 лет, однако взрывной рост количества этого изотопа в теле человека может увеличить угрозу развития негативных сценариев.
16:53:43 28-10-2024
И чо? где эти сверхновые? когда был последний взрыв хотя бы в нашей галактике? из пальца новость высасываем?
20:46:13 28-10-2024
Гость (16:53:43 28-10-2024) И чо? где эти сверхновые? когда был последний взрыв хотя бы... SN1604, вернись в школу, срочно!