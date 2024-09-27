Стало известно, какие продукты подорожали в России в сентябре

Индекс "бутербродекса" вырос на 2,4 пункта

27 сентября 2024, 17:20, ИА Амител

Хлеб / Фото: unsplash.com

В России в первой половине сентября 2024 года выросли цены на популярные продукты, включая сливочное масло, хлеб, огурцы, ветчину, сыр и кофе, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Чек Индекс".

Средний чек за сливочное масло увеличился на 5,3%, до 200 рублей за 180 граммов, за огурцы – на 4,5%, до 115 рублей за 500 граммов. Буханка белого хлеба подорожала на 2,4%, до 43 рублей, 200 граммов ветчины – на 1,9%, до 214 рублей. Растворимый кофе и сыр подорожали на 1,5 и 1% соответственно, до 199 и 212 рублей. Цены на сахар остались неизменными, 71 рубль за килограмм.

Индекс "бутербродекса", который рассчитывается на основе изменения цен на эти продукты, вырос на 2,4 пункта, до 136,9 пункта, с 132,3 пункта в июле.