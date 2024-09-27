Стало известно, какие продукты подорожали в России в сентябре
Индекс "бутербродекса" вырос на 2,4 пункта
27 сентября 2024, 17:20, ИА Амител
В России в первой половине сентября 2024 года выросли цены на популярные продукты, включая сливочное масло, хлеб, огурцы, ветчину, сыр и кофе, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Чек Индекс".
Средний чек за сливочное масло увеличился на 5,3%, до 200 рублей за 180 граммов, за огурцы – на 4,5%, до 115 рублей за 500 граммов. Буханка белого хлеба подорожала на 2,4%, до 43 рублей, 200 граммов ветчины – на 1,9%, до 214 рублей. Растворимый кофе и сыр подорожали на 1,5 и 1% соответственно, до 199 и 212 рублей. Цены на сахар остались неизменными, 71 рубль за килограмм.
Индекс "бутербродекса", который рассчитывается на основе изменения цен на эти продукты, вырос на 2,4 пункта, до 136,9 пункта, с 132,3 пункта в июле.
17:30:23 27-09-2024
Растворимый кофе и сыр подорожали на 1,5 и 1% соответственно, до 199 и 212 рублей. - это цена за килограмм? где купить?
19:18:24 27-09-2024
Гость (17:30:23 27-09-2024) Растворимый кофе и сыр подорожали на 1,5 и 1% соответственно... ]
Нет,это за баночку и упаковочку весом в 100 грамм
19:24:45 27-09-2024
А на что-нибудь снизились цены?Может, я пропустил этот счастливый момент.
10:08:37 28-09-2024
И зарплаты повысились в 200 раз! и вообще житуха в кайф поперла.