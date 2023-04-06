Стало известно, какие проекты реализуют в алтайских учебных заведениях в 2023 году

Национальный проект "Образование" позволяет обновить материально-техническую базу в школах

06 апреля 2023, 17:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Стало известно, какие обновления произойдут в учебных заведениях Алтайского края в 2023 году. Об этом сообщили в телеграм-канале, посвящённом реализации национальных и краевых инициатив в сфере образования Алтайского края.

В 2023 году планируют:

– обновить материально-техническую базу для занятий детей физической культурой и спортом в 18 школах;

– оснастить специализированным оборудованием 4 краевые коррекционные школы для совершенствования психолого-педагогического сопровождения учеников;

– обновить компьютерное и цифровое оборудование дополнительно в 41 школе края;

– создать 922 новых современно оснащённых места дополнительного образования различных направленностей.