Стало известно, какие слова поддержки раздражают россиян

Тревогу у опрошенных вызывает фраза "все будет хорошо"

30 октября 2024, 17:00, ИА Амител

Поддержка / Фото: unsplash.com/ Alvin Mahmudov

Более 60% россиян рассказали, что фраза "все будет хорошо" вызывает у них раздражение и тревогу, сообщают "Известия".

Большая часть опрошенных призналась, что эти слова кажутся им поверхностными и бесполезными. 30% отметили, что формулировка повышает тревожность, а 32% чувствуют раздражение: им кажется, что их проблемы обесценивают. Положительно воспринимают фразу только 15% россиян. 25% сказали, что выражение не вызывает у них никаких эмоций.

В качестве способа поддержки, согласно опросу, женщины выбирают чуткое выслушивание (48%), а мужчины – конкретную помощь (40%).

Среди общих вариантов 32% мужчин и 28% женщин заявили, что справляться со стрессом им помогает совместное времяпрепровождение.