Стало известно, какие специалисты без профессии будут востребованы в IT
В каждую компанию нужны те, кто не умеет программировать
04 июля 2024, 13:31, ИА Амител
Исследовательский центр "Зарплаты.ру" провел опрос среди алтайских работодателей из ИТ-компаний и выяснил, какие специалисты без навыков программирования наиболее востребованы в этом году в сфере и кого сложнее найти и нанять. Опрос проводился с 19 июня по 2 июля среди 1 910 российских руководителей и начальников отделов в ИТ-компаниях, работающих и в Алтайском крае.
По данным опроса, специалисты без навыков программирования нужны почти во всех ИТ-компаниях (93%). Среди них по востребованности лидируют менеджеры по продукту (29%), менеджеры проектов (27%), маркетологи (26%), UX-дизайнеры (26%), IT-рекрутеры (26%).
Кроме того, ИТ-компании нуждаются в таких нетехнических специалистах, как технические писатели (18%), UX-писатели (15%), переводчики (12%).
По мнению участников исследования, сложнее всего сегодня найти и нанять менеджеров проектов (28%), менеджеров по продукту (27%), IТ-рекрутеров (26%), переводчиков (11%).
Как показали данные опроса, в большинстве IT-компаний есть программы повышения квалификации для нетехнических специалистов: собственные программы внутри компании (38%), программы в партнерстве с онлайн-школами (33%), программы в сотрудничестве с вузами (10%).
Кроме того, 66% IТ-компаний готовы брать стажеров без навыков программирования и опыта. Из них 90% работодателей готовы оплачивать стажировки.
13:49:48 04-07-2024
Вот еще бы написали про возрастные ограничения и начальную з/п, тогда бы всё встало на места. Возрастные соискатели готовы на невысокую з/п, но не подходят по "корпоративному духу", а молодежи не нравится стартовая з/п, но сказать " по-чеснаку" эта з/п может таковой и остаться.
03:34:25 10-07-2024
Гость (13:49:48 04-07-2024) Вот еще бы написали про возрастные ограничения и начальную з... Ничего, скоро буду брать всех, кто придёт! А может даже драться за каждого специалиста! Рождаемость на нуле...
22:32:48 04-07-2024
А "специалист" без профессии это ваше чо такое???
В чем он "специалист"???