Стало известно, какие специалисты без профессии будут востребованы в IT

В каждую компанию нужны те, кто не умеет программировать

04 июля 2024, 13:31, ИА Амител

Работа / Фото: pxhere.com/ru/photo/596254

Исследовательский центр "Зарплаты.ру" провел опрос среди алтайских работодателей из ИТ-компаний и выяснил, какие специалисты без навыков программирования наиболее востребованы в этом году в сфере и кого сложнее найти и нанять. Опрос проводился с 19 июня по 2 июля среди 1 910 российских руководителей и начальников отделов в ИТ-компаниях, работающих и в Алтайском крае.

По данным опроса, специалисты без навыков программирования нужны почти во всех ИТ-компаниях (93%). Среди них по востребованности лидируют менеджеры по продукту (29%), менеджеры проектов (27%), маркетологи (26%), UX-дизайнеры (26%), IT-рекрутеры (26%).

Кроме того, ИТ-компании нуждаются в таких нетехнических специалистах, как технические писатели (18%), UX-писатели (15%), переводчики (12%).

По мнению участников исследования, сложнее всего сегодня найти и нанять менеджеров проектов (28%), менеджеров по продукту (27%), IТ-рекрутеров (26%), переводчиков (11%).

Как показали данные опроса, в большинстве IT-компаний есть программы повышения квалификации для нетехнических специалистов: собственные программы внутри компании (38%), программы в партнерстве с онлайн-школами (33%), программы в сотрудничестве с вузами (10%).

Кроме того, 66% IТ-компаний готовы брать стажеров без навыков программирования и опыта. Из них 90% работодателей готовы оплачивать стажировки.



