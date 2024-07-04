Депутаты и педагоги о плюсах и минусах государственной аттестации

04 июля 2024, 06:15, ИА Амител

Экзамен / Фото: unsplash.com/Ben Mullins

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) вызывает множество споров последние 20 лет. Летом 2024 года ожесточенные дебаты на эту тему разгорелись с новой силой, когда законопроект о его отмене внесла в Госдуму группа депутатов и сенатор Елена Афанасьева. Первое чтение запланировано на октябрь, и если закон примут, вступить в силу он может уже с 1 января 2025 года. Поддерживают ли эту инициативу эксперты в Алтайском крае, выяснил amic.ru.

Большие возможности или только их видимость?

ЕГЭ сделал поступление в вузы более простым и прозрачным. Если раньше нужно было сдавать школьные экзамены, а потом вступительные в университете, то сейчас зачисление происходит по сумме баллов. Абитуриент может подать документы сразу в пять российских вузов, при этом не придется тратиться на дорогу, перечисляет плюсы заместитель председателя комитета по образованию и науке АКЗС, в прошлом директор школы Сергей Писарев.

"Преподаватели однозначно говорят, что ЕГЭ удобен, прежде всего – детям. У них есть возможность подать документы в пять вузов, в каждом – на пять специальностей. Это действительно большие возможности, особенно для ребят из глубинки. Я думаю, что отменять ЕГЭ не стоит, но реорганизовать надо – на этом настаивают многие педагоги", – говорит Сергей Писарев.

Депутат убежден, что, помимо ЕГЭ в школе, в каждом вузе необходимо дополнительно проводить экзамен или собеседование, которое позволит оценить интеллектуальные возможности ребенка, увидеть его личность. Это имеет большое значение для успешного освоения будущей профессии, подчеркивает он.

"Педагоги отмечают, что необходим личный контакт преподавателя и абитуриента. Когда ребенок приходит в институт сдавать экзамен, его видят, с ним беседуют. Это позволяет оценить интеллект абитуриента, умение анализировать, рассуждать. Многие дети сегодня отлично проходят тесты, но они не могут составить предложение, не могут выразить свою мысль. Поэтому так популярны курсы речи, на которые отправляют детей, чтобы научить говорить", – объясняет Сергей Писарев.

При этом заслуженный учитель РФ, экс-директор барнаульской гимназии № 40 Александр Овсиевский отмечает, что поступить по результатам ЕГЭ в вуз можно, но не в любой. Особенно если речь идет о топовых университетах. Многие из них проявили к ЕГЭ недоверие: хочешь тут учиться, сдавай внутренний экзамен. В качестве примера он привел Московский и Санкт-Петербургский госуниверситеты.

"МГУ проводит свой экзамен по математике, результаты ЕГЭ он не учитывает. То есть если ты сдал на 100 баллов экзамен, приехал в Москву, но в университете набрал 96 или 97 баллов, тебя могут уже не взять", – объясняет Александр Овсиевский.

Депутат от фракции КПРФ в АКЗС Антон Арцибашев также отмечает, что задумка с поступлением в высшие учебные заведения в любом регионе России благодаря ЕГЭ была хорошей. Однако на деле ожидания не оправдались.

"Эта система, как она изначально планировалась, по факту не работала. КПРФ давно выступает за отмену ЕГЭ в том виде, в котором он существует. Мы за возврат к советской методике поступления в вузы и аттестации по итогам школы", – говорит Антон Арцибашев.

Можно ли вернуться к советской системе?

Возврат к советской системе экзаменов только увеличит нагрузку как на учебные заведения, так и на школьников, убежден ректор АлтГТУ Андрей Марков. Альтернативы ЕГЭ он не видит, поэтому выступает категорически против его отмены. Действующий формат оценки качества знаний уже устоялся, а благодаря единым требованиям позволяет точно определить уровень подготовки выпускников. При этом аргументы относительно затрат на репетиторов эксперт считает спорными.

"Я против отказа от ЕГЭ. Для того чтобы его отменить, нужно что-то ввести, но пока альтернативы нет. Много споров о репетиторах, но если ЕГЭ отменят, родители также будут нанимать их для подготовки к неЕГЭ. Тогда какая разница? Я считаю, что ЕГЭ – это некий стандарт, которому должен соответствовать выпускник", – говорит Андрей Марков.

Эксперт убежден, чтобы получить комплексную оценку, насколько хорошо ребенок освоил школьную программу, требуется ввести ЕГЭ по всем предметам.

"Я считаю, что обязательным должно быть ЕГЭ не только по русскому и математике, а по всем предметам. Это было бы правильно, тогда бы мы говорили, что человек действительно имеет среднее образование. А человек дальше сам будет выбирать. Если он окончил среднюю школу, значит, освоил весь курс, и мы его оценили", – говорит ректор АлтГТУ.

Антон Арцибашев эту идею не одобряет и выступает категорически против ЕГЭ, так как для детской психики это является серьезным испытанием. И если возврат к советской системе будет невозможен, предлагает оценивать знания выпускников по среднему баллу по каждому из предметов за 9-11 класс. По этим же результатам, как он считает, можно было бы поступать в вуз вообще без сдачи экзаменов. А если ребенок захочет увеличить проходной балл или в случае спорных ситуаций, в высшем учебном заведении при желании можно дополнительно сдать экзамен, предлагает депутат КПРФ.

"Любой экзамен – это стресс, и итоговая оценка не всегда объективна. По моему мнению, несколько часов на ЕГЭ не должны решать дальнейшую судьбу человека", – говорит он.

Экс-директор барнаульской гимназии № 40 отмечает, что советская система поступления в вуз, когда преподаватель выслушивал ребенка и на основе его ответа делал выводы, была рабочей. Но главная проблема, которая стоит на пути к возврату такой системы оценивания, – высокий уровень коррупции, говорит заслуженный учитель РФ. У части родителей неизбежно возникнет соблазн "договориться на месте с людьми, от которых что-то зависит".

ЕГЭ сдавать, но только в вузе

При этом и ЕГЭ далеко не идеален: жесточайшие требования организаторов, досмотры с металлоискателями, ограничения с походами в туалет, фиксация на камеру – все это тоже стресс для детей. И если раньше на экзамене школьника, который действительно знает предмет, можно было немного направить, помочь, теперь это невозможно, отмечает Овсиевский.

"Есть дети действительно способные, но на экзамене произошел "затык": решал и что-то не получается, преподаватель мог дать маленькую подсказку, а дальше человек продолжает сам. ЕГЭ этого не предусматривает. Все фиксируется, а записи потом просматривают. Если кто-то наклонился или попытался спросить у соседа, учителей, которые этого не заметили и не пресекли, наказывают, а у детей могут аннулировать результаты ЕГЭ. И такие случаи были", – рассказывает заслуженный учитель.

Овсиевский не понимает, зачем к ЕГЭ привязали волонтерство, медали и ГТО, за которые можно получить дополнительные баллы. Большие вопросы возникают у него и к составителям заданий, и организаторам: периодически в тестах встречаются ошибки, разные варианты отличаются по сложности, случаются сбои и с распечаткой материалов непосредственно на экзамене. А по итогу страдают школьники.

"Техническая сторона вопроса страдает. Были случаи, когда дети пришли вовремя и ждали в аудитории, а техника подвела, ничего не распечатала. Считаю, что организаторы должны получить по заслугам – двойки за поведение, а детям, которые сидят и ждут в аудитории, надо поставить пятерки. Были и варианты с ошибками. Но если ошибка была, ребенок решал, мучился, человек, который составил этот тест, должен быть дисквалифицирован, а школьнику следует поставить 100 баллов", – говорит о проблемах Овсиевский.

Чтобы всех этих проблем избежать, большое количество ребят уходят после девятого класса, и по итогу часть из них поступает в вуз альтернативными способами, исключающие сдачу ЕГЭ.

Если подытожить, минусов хватает. Но при всем этом заслуженный учитель отмечает: для тех, кто на самом деле учится, а не просто ходит на уроки, задания ЕГЭ по силам. Если же на уроках играть в телефон или морской бой, конечно, результаты обучения будут низкими. Такие ребята даже на контрольных и проверочных умудряются находить ответы на задания в интернете.

"Многие старшеклассники ответы ищут в интернете. Большинство себя не утруждают, чтобы разобраться, как решать, списали и слава богу. Так выезжают в течение года, а на ЕГЭ возникают большие проблемы. Зачем стране огромное количество детей, которые не получают аттестат? Зачастую такая разболтанность учащихся приводит к тому, что они заканчивают самоубийством", – говорит о проблемах Александр Овсиевский.

ЕГЭ оставить можно, говорит он, но не для всех: его должны сдавать по желанию те дети, кому это необходимо для поступления в вуз. В школе было бы логичнее проводить альтернативные экзамены, чтобы получить аттестат.