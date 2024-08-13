Стало известно, какие специальности выбирают школьники в Алтайском крае

Работодатели создают для молодых специалистов комфортные условия

13 августа 2024, 13:31, ИА Амител

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Школьники Алтайского края всё чаще выбирают специальности, связанные с информационными технологиями, педагогикой и машиностроением. Заместитель председателя Правительства края Юрий Абдуллаев в интервью "Алтапрессу" рассказал о наиболее популярных направлениях обучения среди абитуриентов, поступающих в средние профессиональные учебные заведения.

По его словам, наибольшее предпочтение выпускники девятых классов отдают IT-специальностям и профессиям, связанным с машиностроением.

Кроме того, хорошей отличительной чертой этого набора является особая популярность педагогической профессии. Например, в Барнаульский педагогический колледж на 200 бюджетных мест по специальности "Преподавание в начальных классах" подано 375 заявлений, а на специальность "Коррекционная педагогика в начальном образовании" — 240 заявлений на 50 мест.

Работодатели нашего региона предлагают молодым специалистам комплексный социальный пакет и достойную заработную плату. Наиболее востребованными на рынке Алтайского края остаются специальности инженерно-технической сферы, проектирования и строительства.

