Стало известно, какие товары и услуги интересуют пользователей ВК под Новый год

Люди стали активно готовиться к празднику

21 декабря 2024, 16:30, ИА Амител

Фото: Hert Niks / unsplash.com

Команда "ВКонтакте" проанализировала более 40 млн товаров и услуг от бизнес-сообществ и выяснила, какими из них пользователи соцсети стали интересоваться чаще в первую неделю декабря.

Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе ВК.

По сравнению с октябрем в первую неделю декабря пользователи "ВКонтакте" стали активнее интересоваться одеждой и товарами, связанными с подготовкой к празднику.

По числу контактов (например, добавление товара в корзину, переход по ссылке, сообщение бизнесу) сильнее всего вырос спрос на женскую обувь (в 25 раз), красную икру (+225%) и форель (150%).

Также значительно вырос интерес к праздничным аксессуарам: искусственным елкам (+218%), елочным украшениям (+114%), декору (+50%).

Среди услуг стали более популярны фотосессии (+76%) и студийные фотосъемки (+113%), а также услуги в сфере бьюти: число контактов с услугами парикмахера выросло на 65% и бровиста – на 64%.

Пользователи также стали активно интересоваться категориями товаров, которые можно положить под елку. Интерес к электронике подскочил на 99%, а на сувениры и подарки – на 79%. Кроме того, в топе по числу контактов одежда: платья, сарафаны (+75%) и дубленки (+74%).

Также аналитики изучили, как изменились интересы к товарам и услугам среди женщин и мужчин.

В первую неделю декабря женщины активнее всего проявляли интерес к одежде, рукоделию и творчеству, мастер-классам, цветам, сувенирам и подаркам. При этом у пользовательниц упал интерес к детским товарам (-43%), комнатным растениям (-36%), осеннюю обувь (-26%), а также к прогулкам и экскурсиям (-23%).

Мужчины, в свою очередь, в начале декабря стали активно интересоваться новогодними подарками для возлюбленных.