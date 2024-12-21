Стало известно, какие товары и услуги интересуют пользователей ВК под Новый год
Люди стали активно готовиться к празднику
21 декабря 2024, 16:30, ИА Амител
Команда "ВКонтакте" проанализировала более 40 млн товаров и услуг от бизнес-сообществ и выяснила, какими из них пользователи соцсети стали интересоваться чаще в первую неделю декабря.
Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе ВК.
По сравнению с октябрем в первую неделю декабря пользователи "ВКонтакте" стали активнее интересоваться одеждой и товарами, связанными с подготовкой к празднику.
По числу контактов (например, добавление товара в корзину, переход по ссылке, сообщение бизнесу) сильнее всего вырос спрос на женскую обувь (в 25 раз), красную икру (+225%) и форель (150%).
Также значительно вырос интерес к праздничным аксессуарам: искусственным елкам (+218%), елочным украшениям (+114%), декору (+50%).
Среди услуг стали более популярны фотосессии (+76%) и студийные фотосъемки (+113%), а также услуги в сфере бьюти: число контактов с услугами парикмахера выросло на 65% и бровиста – на 64%.
Пользователи также стали активно интересоваться категориями товаров, которые можно положить под елку. Интерес к электронике подскочил на 99%, а на сувениры и подарки – на 79%. Кроме того, в топе по числу контактов одежда: платья, сарафаны (+75%) и дубленки (+74%).
Также аналитики изучили, как изменились интересы к товарам и услугам среди женщин и мужчин.
В первую неделю декабря женщины активнее всего проявляли интерес к одежде, рукоделию и творчеству, мастер-классам, цветам, сувенирам и подаркам. При этом у пользовательниц упал интерес к детским товарам (-43%), комнатным растениям (-36%), осеннюю обувь (-26%), а также к прогулкам и экскурсиям (-23%).
Мужчины, в свою очередь, в начале декабря стали активно интересоваться новогодними подарками для возлюбленных.
"Сильнее всего интерес в первую неделю декабря по сравнению с октябрем вырос на электронику (+139%), сувенирные фигурки (+65%), туры и путешествия (+34%) и кольца (+34%). В отличие от женщин, мужчины уже успели подготовиться к зиме: спрос на пуховики и зимние куртки значительно упал (+43%). Также мужчины стали меньше интересоваться такими товарами, как мотоциклы (-42%), настольные игры (-28%) и цветы (-16%)", – рассказали в ВК.
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