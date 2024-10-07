Стало известно, какими редкими именами называли детей в Алтайском крае в сентябре

За месяц в регионе родилось больше 1200 малышей

07 октября 2024, 16:10, ИА Амител

Младенец / Фото: pxhere.com/ru/photo/926081

В сентябре 2024 года в Алтайском крае зарегистрировали 1228 новорожденных. Из них 643 – мальчики, 585 – девочки, рассказали в пресс-службе регионального Управления юстиции.

Среди популярных мужских имен были Артем, Михаил и Тимофей. А самыми распространенными женскими именами стали София, Ева и Варвара.

Среди необычных мужских имен выделяются Дэвальд, Лео и Эрих. А девочек называли такими редкими именами, как Ариэль, Златеника и Эстелла.