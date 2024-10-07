Стало известно, какими редкими именами называли детей в Алтайском крае в сентябре
За месяц в регионе родилось больше 1200 малышей
07 октября 2024, 16:10, ИА Амител
Младенец / Фото: pxhere.com/ru/photo/926081
В сентябре 2024 года в Алтайском крае зарегистрировали 1228 новорожденных. Из них 643 – мальчики, 585 – девочки, рассказали в пресс-службе регионального Управления юстиции.
Среди популярных мужских имен были Артем, Михаил и Тимофей. А самыми распространенными женскими именами стали София, Ева и Варвара.
Среди необычных мужских имен выделяются Дэвальд, Лео и Эрих. А девочек называли такими редкими именами, как Ариэль, Златеника и Эстелла.
16:46:53 07-10-2024
Судя по количеству замотаных производителниц, имена Джамшут и Макрипа Харипуллаевна
16:48:19 07-10-2024
Лео и Эстелла, а что если Эстеллео?
Златеника и Эрих, а что ежели Златенериха
Дэвальд и Ариэль, красивше будет Ариэльвальд
17:02:43 07-10-2024
Дэвальд - как перфоратор. Поисковик первое , что выдает . Златеника - в честь хоббита .
Чтож , в добрый путь.
17:34:09 07-10-2024
Гость (17:02:43 07-10-2024) Дэвальд - как перфоратор. Поисковик первое , что выдает . З...
а как называть ? Боря - так это в честь свиньи, Инокентий так это ж Кеша в честь попугая. Тимофей это жи Тимка собачка, Кристина сами знаете. Стас - в честь тараканчика. Ванька? в честь дурачка?
20:06:58 07-10-2024
Гость (17:34:09 07-10-2024) а как называть ? Боря - так это в честь свиньи, Инокенти... Ванька, он и царевич бывает. Это как постараться.
23:42:50 07-10-2024
А это точно имена?
00:40:16 08-10-2024
родители малость куку..ну лет в 14 сменят имя, проклиная предков