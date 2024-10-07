В РПЦ назвали запрет пропаганды чайлдфри мерой самозащиты общества

Идеология отказа от детей противоречит традиционным ценностям, а также курсу России на духовное и демографическое возрождение

07 октября 2024, 12:48, ИА Амител

Молодая мама / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Запрет на пропаганду чайлдфри необходим как "мера самозащиты общества от внешнего деструктивного влияния". Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Напомним, что в конце сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка. Он отметил, что цель документа – пресечь деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении ребенка.

Лукьянов отметил, что запрет пропаганды бездетного образа жизни – необходимая мера. Ее жертвами становятся сотни тысяч российских юношей и девушек.

"Запрет этой пропаганды – такое же ограничение в интересах общества, как запрет нацистской символики, запрет на призывы к уничтожению других людей по признаку другого цвета кожи, запрет на пропаганду суицидов и извращений", – сказал представитель РПЦ.

Иерей добавил, что идеология прямо противоречит традиционным ценностям, а также курсу России на духовное и демографическое возрождение. По этой причине закон будет благоприятствовать улучшению демографической ситуации, а от его принятия общество лишь выиграет.