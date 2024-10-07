НОВОСТИОбщество

В РПЦ назвали запрет пропаганды чайлдфри мерой самозащиты общества

Идеология отказа от детей противоречит традиционным ценностям, а также курсу России на духовное и демографическое возрождение

07 октября 2024, 12:48, ИА Амител

Молодая мама / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Молодая мама / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Запрет на пропаганду чайлдфри необходим как "мера самозащиты общества от внешнего деструктивного влияния". Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Напомним, что в конце сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка. Он отметил, что цель документа – пресечь деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении ребенка.

Лукьянов отметил, что запрет пропаганды бездетного образа жизни – необходимая мера. Ее жертвами становятся сотни тысяч российских юношей и девушек.

"Запрет этой пропаганды – такое же ограничение в интересах общества, как запрет нацистской символики, запрет на призывы к уничтожению других людей по признаку другого цвета кожи, запрет на пропаганду суицидов и извращений", – сказал представитель РПЦ.

Иерей добавил, что идеология прямо противоречит традиционным ценностям, а также курсу России на духовное и демографическое возрождение. По этой причине закон будет благоприятствовать улучшению демографической ситуации, а от его принятия общество лишь выиграет.

дети законопроекты РПЦ

Комментарии 10

Avatar Picture
гость

13:35:44 07-10-2024

Ежедневный рост цен на ВСЁ - вот пропаганда бездетности

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:11:33 07-10-2024

Не слишком ли ЗАО "РПЦ" лезет в дела мирские? Вы лучше о своей душе подумайте, и об адском пламени не забывайте, это вас напрямую касается.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:29 07-10-2024

Гость (14:11:33 07-10-2024) Не слишком ли ЗАО "РПЦ" лезет в дела мирские? Вы лучше о сво... они жувут здесь и сейчас, о теле и развлечение заботятся. Ведь сказано же достаточно раскаятся на смертном одре.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:46:12 07-10-2024

Гость (14:11:33 07-10-2024) Не слишком ли ЗАО "РПЦ" лезет в дела мирские? Вы лучше о сво... И что характерно: опять-таки за рождение детей выступают те, у кого этих самых детей нет и, скорее всего, не будет.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

14:56:28 07-10-2024

А как насчет монастырей? Это не про бездетность?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:18 07-10-2024

Служители церкви такие же представители бога на земле, как физики-ядерщики представители солнца.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:03:19 07-10-2024

Правильно говорит.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:18 07-10-2024

Очень правильная иннициатива. а то вон в ГОРОДЕ Змейногорск 10 000 жителей. в равноценном Китайском будет 60 000 тыс. в среднем 30 млн жителей и тд

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:48:07 07-10-2024

служители церкви любят детей!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:02:44 07-10-2024

гость (16:48:07 07-10-2024) служители церкви любят детей!... "Батюшку арестовали из-за жалоб воспитанников, которые говорят, что священник совершал в отношении их действия сексуального характера"

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров