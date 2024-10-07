В РПЦ назвали запрет пропаганды чайлдфри мерой самозащиты общества
Идеология отказа от детей противоречит традиционным ценностям, а также курсу России на духовное и демографическое возрождение
07 октября 2024, 12:48, ИА Амител
Запрет на пропаганду чайлдфри необходим как "мера самозащиты общества от внешнего деструктивного влияния". Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
Напомним, что в конце сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка. Он отметил, что цель документа – пресечь деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении ребенка.
Лукьянов отметил, что запрет пропаганды бездетного образа жизни – необходимая мера. Ее жертвами становятся сотни тысяч российских юношей и девушек.
"Запрет этой пропаганды – такое же ограничение в интересах общества, как запрет нацистской символики, запрет на призывы к уничтожению других людей по признаку другого цвета кожи, запрет на пропаганду суицидов и извращений", – сказал представитель РПЦ.
Иерей добавил, что идеология прямо противоречит традиционным ценностям, а также курсу России на духовное и демографическое возрождение. По этой причине закон будет благоприятствовать улучшению демографической ситуации, а от его принятия общество лишь выиграет.
13:35:44 07-10-2024
Ежедневный рост цен на ВСЁ - вот пропаганда бездетности
14:11:33 07-10-2024
Не слишком ли ЗАО "РПЦ" лезет в дела мирские? Вы лучше о своей душе подумайте, и об адском пламени не забывайте, это вас напрямую касается.
14:37:29 07-10-2024
Гость (14:11:33 07-10-2024) Не слишком ли ЗАО "РПЦ" лезет в дела мирские? Вы лучше о сво... они жувут здесь и сейчас, о теле и развлечение заботятся. Ведь сказано же достаточно раскаятся на смертном одре.
14:46:12 07-10-2024
Гость (14:11:33 07-10-2024) Не слишком ли ЗАО "РПЦ" лезет в дела мирские? Вы лучше о сво... И что характерно: опять-таки за рождение детей выступают те, у кого этих самых детей нет и, скорее всего, не будет.
14:56:28 07-10-2024
А как насчет монастырей? Это не про бездетность?
15:29:18 07-10-2024
Служители церкви такие же представители бога на земле, как физики-ядерщики представители солнца.
16:03:19 07-10-2024
Правильно говорит.
16:07:18 07-10-2024
Очень правильная иннициатива. а то вон в ГОРОДЕ Змейногорск 10 000 жителей. в равноценном Китайском будет 60 000 тыс. в среднем 30 млн жителей и тд
16:48:07 07-10-2024
служители церкви любят детей!
18:02:44 07-10-2024
гость (16:48:07 07-10-2024) служители церкви любят детей!... "Батюшку арестовали из-за жалоб воспитанников, которые говорят, что священник совершал в отношении их действия сексуального характера"