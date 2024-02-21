НОВОСТИПолитика

Стало известно, какой автомобиль Путин подарил Ким Чен Ыну

Это премиальное авто отечественного производства

21 февраля 2024, 08:30, ИА Амител

Ким Чен Ын и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Ким Чен Ын и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в сентябре 2023 года Путин лично показал эту машину гостю из Пхеньяна на космодроме Восточный, и ему, как и многим, она понравилась.

"Поэтому было принято такое решение [подарить ее]", – цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, подарок от Путина северокорейская сторона получила 18 февраля.

Владимир Путин КНДР

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

08:42:36 21-02-2024

А собаку? Он же хотел собаку!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:55:06 21-02-2024

Ын хороший

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:00:37 21-02-2024

А почему не Москвич было бы патриотичнее

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:04:26 21-02-2024

Гость (09:00:37 21-02-2024) А почему не Москвич было бы патриотичнее... Потому что автомобиль подарен главе государства, и должен быть представительского класса. Вы наверное давно в Москве не были, там сейчас все высшие чиновники на Аурусах ездят.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:42 21-02-2024

Гость (09:04:26 21-02-2024) Потому что автомобиль подарен главе государства, и должен бы... себе любимым сделали дорогущий, а остальные россияне лишились доступа к хорошим и недорогим авто. Что тут скажешь - единство нации оно такое.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:48 21-02-2024

Гость (09:50:42 21-02-2024) себе любимым сделали дорогущий, а остальные россияне лишилис... Лишились по какой причине? Злой Путин запретил западным автокомпаниям здесь работать? Или это все же ваш любимый и добрый Байден наложил санкции и запретил здесь работать?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:05 21-02-2024

Гость (09:04:26 21-02-2024) Потому что автомобиль подарен главе государства, и должен бы... глава государства это наемный работник, получающий зарплату из кармана налогоплательщика (твоего) и не более!!! ты перед сантехником когда его нанимаешь, тоже расшаркиваешься? привычка?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:06:20 21-02-2024

Гость (09:00:37 21-02-2024) А почему не Москвич было бы патриотичнее... УАЗ Буханку! Она сразу хорошо получилась. Прорыв в автомобилестроении на десятиления

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:21:31 21-02-2024

Путин подарил аурус? У него же по декларации только нива и газ-21 вроде. И прицеп.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:21:02 22-02-2024

Гость (12:21:31 21-02-2024) Путин подарил аурус? У него же по декларации только нива и г... Так то по декларации, а что по факту, кто ж его знает)))

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров