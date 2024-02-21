Стало известно, какой автомобиль Путин подарил Ким Чен Ыну

Это премиальное авто отечественного производства

21 февраля 2024, 08:30, ИА Амител

Ким Чен Ын и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в сентябре 2023 года Путин лично показал эту машину гостю из Пхеньяна на космодроме Восточный, и ему, как и многим, она понравилась.

"Поэтому было принято такое решение [подарить ее]", – цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, подарок от Путина северокорейская сторона получила 18 февраля.