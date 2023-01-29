Стало известно, какой уровень зарплаты россияне считают достойным

Зарабатывать меньше 30 тысяч согласны только 2% опрошенных

29 января 2023, 12:55, ИА Амител

Фото: amic.ru

Эксперты банка "Открытие" и компании "Росгосстрах" выяснили, сколько хотят зарабатывать россияне. Результаты опроса публикует РИА Новости.

Доход меньше 30 тысяч рублей достойными считают только 2% респондентов. 42% мечтают получать 50-100 тысяч рублей, 22% – 100-150 тысяч. Получать от 150 до 200 тысяч хотят 8% опрошенных. Каждый шестой хочет ежемесячно получать от 30 до 50 тысяч рублей.

Довольны своим доходом оказались только 14% опрошенных. Чаще всего такой ответ давали жители Дальнего Востока.

Исследование проводилось 20-26 января по репрезентативной выборке среди более 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч.