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Стало известно, какой уровень зарплаты россияне считают достойным

Зарабатывать меньше 30 тысяч согласны только 2% опрошенных

29 января 2023, 12:55, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Эксперты банка "Открытие" и компании "Росгосстрах" выяснили, сколько хотят зарабатывать россияне. Результаты опроса публикует РИА Новости.

Доход меньше 30 тысяч рублей достойными считают только 2% респондентов. 42% мечтают получать 50-100 тысяч рублей, 22% – 100-150 тысяч. Получать от 150 до 200 тысяч хотят 8% опрошенных. Каждый шестой хочет ежемесячно получать от 30 до 50 тысяч рублей. 

Довольны своим доходом оказались только 14% опрошенных. Чаще всего такой ответ давали жители Дальнего Востока. 

Исследование проводилось 20-26 января по репрезентативной выборке среди более 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч.

 

Комментарии 6

  • Олег заслуженный учитель * Зарплата кстати ничего * Не позволяет исключитель * Ного
    29 января, Гость   Ответить
  • разбег 50 тыр огромен - я хочу получать 100, но 50 уже слишком мало
    29 января, Гость   Ответить
  • Бред
    29 января, Гость   Ответить
  • А до сегодняшнего дня не было известно, всех всё устраивало)))
    29 января, Гость   Ответить
  • 30-50 уровень МРОТ, и этого многие работопредлагатели обеспечить не могут. Официальный вообще за гранью выживания!
    29 января, Гость   Ответить
  • про 30тысяч получать желающих бред
    29 января, Гость   Ответить
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