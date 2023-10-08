Стало известно, когда могут объявить дату проведения президентских выборов в России

Владимир Путин пока не объявлял о своем выдвижении

08 октября 2023, 16:07, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Совет Федерации может назначить дату проведения президентских выборов в России в декабре. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"По всей видимости, это будет сделано в декабре", – цитирует Климова РИА Новости.

Он отметил, что Владимир Путин пока не объявлял о своем участии в выборах и называл этот вопрос преждевременным.

Напомним, что выборы президента России должны пройти в марте 2024 года.