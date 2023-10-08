Стало известно, когда могут объявить дату проведения президентских выборов в России
Владимир Путин пока не объявлял о своем выдвижении
08 октября 2023, 16:07, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Совет Федерации может назначить дату проведения президентских выборов в России в декабре. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"По всей видимости, это будет сделано в декабре", – цитирует Климова РИА Новости.
Он отметил, что Владимир Путин пока не объявлял о своем участии в выборах и называл этот вопрос преждевременным.
Напомним, что выборы президента России должны пройти в марте 2024 года.
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