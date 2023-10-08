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Стало известно, когда могут объявить дату проведения президентских выборов в России

Владимир Путин пока не объявлял о своем выдвижении

08 октября 2023, 16:07, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Совет Федерации может назначить дату проведения президентских выборов в России в декабре. Об этом заявил  глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"По всей видимости, это будет сделано в декабре", – цитирует Климова РИА Новости.

Он отметил, что Владимир Путин пока не объявлял о своем участии в выборах и называл этот вопрос преждевременным.

Напомним, что выборы президента России должны пройти в марте 2024 года.

Политика выборы

Комментарии 8

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Гость

16:12:35 08-10-2023

новый аттракцион - дождаться объявления даты, когда объявят дату, когда пройдут выборы!...

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Гость

16:31:19 08-10-2023

Зачем? Кто то ещё сомневается в волшебстве бабушки Памфиловой ??

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Гость

22:07:58 08-10-2023

Гость (16:31:19 08-10-2023) Зачем? Кто то ещё сомневается в волшебстве бабушки Памфилово... Волшебник Чуров и внучка его Эллочка...!

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Гость

17:52:51 08-10-2023

Интрига длиной почти в четверть века

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Гость

23:10:14 08-10-2023

Дорогой Леонид Ильичь в гробешнике переворачивается от такой стабильности побед.

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Гость

06:49:40 09-10-2023

А ведь так хочется хоть остаток жизни пожить при загнивающем капитализме. Но видать, где-то русский Ванька сильно провинился.

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Гость

10:20:28 09-10-2023

Мы уже 32 года живем при загнивающем капитализме

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Гость

11:00:27 09-10-2023

И преданные руководители бюджетных учреждений будут требовать от баранов идти на выборы, а потом отчитаться - как проголосовал

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