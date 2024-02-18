Россиянам рассказали, когда в школах начнутся весенние каникулы

Первоклассники уже начали отдыхать

18 февраля 2024, 09:00, ИА Амител

Школьные учебники / Фото: unsplash.com

Весенние каникулы в российских школах, придерживающихся стандартной четвертной системы, пройдут с 25 по 31 марта 2024 года. Об этом "Секрету фирмы" рассказала психолог и методолог образовательных программ Ирина Красинская.

Эти же даты прописаны и в учебном календаре Минобра. При этом третья четверть для первоклассников разбивается дополнительными каникулами с 19 по 25 февраля.

При этом издание отмечает, что каждый регион или отдельная школа могут изменить эти сроки под себя. Даты отдыха детей устанавливает комитет по образованию субъекта – например, в Санкт-Петербурге весенние каникулы решили провести с 23 марта по 1 апреля.