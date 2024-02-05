В школах девочки и мальчики будут вместе обучаться кулинарии и выпиливанию лобзиком

На занятиях по труду не будет разделения по гендерному признаку

05 февраля 2024, 11:49, ИА Амител

Урок труда в школе / Фото: pxhere.com

В российских школах не будет строгого разделения на группы по гендерному признаку на занятиях по труду, пишет "Парламентская газета".

Это следует из программы нового учебного предмета "Труд (технология)", которую подготовили в Минпросвещения.

"И кулинарии, и выпиливанию лобзиком смогут научиться и девочки, и мальчики", – отмечает издание.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что урок труда вернется в российские школы с 1 сентября 2024 года. Ведомство уже ведет работу по оснащению кабинетов, а также занимается вопросом подготовки учителей.

Напомним, на данный момент в школах есть "Трудовое обучение", а со следующего учебного года возвращается предмет "Труд".