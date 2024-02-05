В школах девочки и мальчики будут вместе обучаться кулинарии и выпиливанию лобзиком
На занятиях по труду не будет разделения по гендерному признаку
05 февраля 2024, 11:49, ИА Амител
В российских школах не будет строгого разделения на группы по гендерному признаку на занятиях по труду, пишет "Парламентская газета".
Это следует из программы нового учебного предмета "Труд (технология)", которую подготовили в Минпросвещения.
"И кулинарии, и выпиливанию лобзиком смогут научиться и девочки, и мальчики", – отмечает издание.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что урок труда вернется в российские школы с 1 сентября 2024 года. Ведомство уже ведет работу по оснащению кабинетов, а также занимается вопросом подготовки учителей.
Напомним, на данный момент в школах есть "Трудовое обучение", а со следующего учебного года возвращается предмет "Труд".
11:54:28 05-02-2024
Будет "ученик номер 1" и "ученик номер 2" ? Вы ещё туалеты и раздевалки объедените.
12:35:05 05-02-2024
Гость (11:54:28 05-02-2024) Будет "ученик номер 1" и "ученик номер 2" ? Вы ещё туалеты ... То есть если мальчик постоит у плиты, у него пися отвалится? А девочке нельзя лобзик, потому что выпиливают мальчики половым органом, а ей нечем?
14:01:45 05-02-2024
Гость (12:35:05 05-02-2024) То есть если мальчик постоит у плиты, у него пися отвалится?... тут вопрос не в том, что у кого отвалится, а в том как будут оценки ставить за выполненную работу. понятно, что девочки лучше готовят, а мальчишки пилят. или на уровне факультатива это будет?
14:41:07 05-02-2024
Гость (14:01:45 05-02-2024) тут вопрос не в том, что у кого отвалится, а в том как буду... Ой все... Ну получит мальчик на готовке четверку, а на выпиливании пятерку, а девочка наоборот. Или мальчик пять на готовке. Вот же рвет у вас пятую точку по поводу жгс и мгс. Ну пусть мальчик не ходит на труды с девочками и не готовит, делов-то. Сами же орали, что растут неженки, ничего не умеющие. И вот вводят труды, но вам опять все не так. Нескрепные труды, лгбтэшные. Все пропало.
15:27:54 05-02-2024
Гость (14:01:45 05-02-2024) тут вопрос не в том, что у кого отвалится, а в том как буду... да с чего
12:01:47 05-02-2024
Правильное решение!
12:07:04 05-02-2024
Девочки возле токарного станка - круто.
12:09:43 05-02-2024
оно пришло учиться труду. Все начинается с малого. От малого к большему. ЛБГТ рулит
12:15:26 05-02-2024
без комментариев (12:09:43 05-02-2024) оно пришло учиться труду. Все начинается с малого. От малого... какая связь с ЛГБТ?
16:56:33 05-02-2024
Гость (12:15:26 05-02-2024) какая связь с ЛГБТ? ... да самая что ненаесть прямая. даже уже в заголовке.... гендерность
17:41:10 05-02-2024
Гость (16:56:33 05-02-2024) да самая что ненаесть прямая. даже уже в заголовке.... генде... То есть понятие "гендер" для вас равно понятию "гей" или "лесбиянка"? Вы это... наверное, и не гетеросексуал тоже? Ну и... ничего нового. Как патриот и борец за все хорошее против всего плохого, так свой родной язык, извините, западло выучить.
12:10:21 05-02-2024
Нормально-пацан должен уметь и яичницу себе поджарить,и уметь ножовку в руках держать. А то вырастили деток с руками из головы.(в смысле-из ума)
12:31:13 05-02-2024
Гость (12:10:21 05-02-2024) Нормально-пацан должен уметь и яичницу себе поджарить,и умет... С мальчиками понятно, а девочка у токарного станка?
12:54:16 05-02-2024
Гость (12:31:13 05-02-2024) С мальчиками понятно, а девочка у токарного станка?... Если девочка хочет около него постоять и поучиться - почему нет? Что в этом ненормального, если не секрет?
14:10:30 05-02-2024
Гость (12:54:16 05-02-2024) Если девочка хочет около него постоять и поучиться - почему ... Эволюционно так сложилось, что навыков работы с опасными механизмами у девочек поменьше. Волосы если длинные, на шпиндель легко может намотать, да просто рукав зацепится. Каждой нужно спецодежду, и приставить инструктора рядом, а где вы их возьмете на весь класс? Своих детей отправляйте, если хотите, а чужих не надо.
14:33:11 05-02-2024
Гость (14:10:30 05-02-2024) Эволюционно так сложилось, что навыков работы с опасными мех... Вы не в курсе, что шить на машинке, тем более электрической, так-то тоже лучше в косынке, чтобы волосы не болтались? Да и готовить волосы подбирают, как минимум, чтобы они в суп не падали. И рукава, конечно же, есть только у девочек, у мальчиков их нет и зацепиться они не могут. И инструктор им не нужен, эволюционно так сложилось, что любой рандомно взятый мальчик на станке может работать без обучения. Вам самому-то не смешно? Несчастные случаи на производстве, когда мужчины лишаются рук, ног а то и головы, вышли из чата.
16:56:17 05-02-2024
Гость (14:33:11 05-02-2024) Вы не в курсе, что шить на машинке, тем более электрической,... Нет, мне совсем не смешно. Трудовику тоже не смешно будет. Швейная машинка максимум пальчик уколет, а что сделает станок, я не буду рассказывать, сами найдете. Да вообще делайте что хотите, я с троллями и феминистками не разговариваю.
18:12:50 05-02-2024
Гость (16:56:17 05-02-2024) Нет, мне совсем не смешно. Трудовику тоже не смешно будет. Ш... И-и-и... То есть мальчика ни на что намотать не может, поскольку он генетически расположен работать на станке. Только девочку. Или в случае с мальчиком трудовику все простится? Я с вами тоже общаться не хочу, продолжайте дальше пребывать в уверенности, что в мире все именно так и устроено - мальчики с рождения умеют работать на станках, а девочки ни на что не годны и только создают проблемы, в случае, если их выпустят с кухни.
14:33:14 06-02-2024
Гость (14:10:30 05-02-2024) Эволюционно так сложилось, что навыков работы с опасными мех... а у мальчиков тоже бывают длинные волосы. ну а про рукава, вообще молчу
15:51:58 05-02-2024
Гость (12:54:16 05-02-2024) Если девочка хочет около него постоять и поучиться - почему ... А если девочка не хочет, это уважительная причина не посещать урок или не выполнять задание учителя с лобзиком и токарным станком??
16:57:16 05-02-2024
Гость (15:51:58 05-02-2024) А если девочка не хочет, это уважительная причина не посещат... без понятия) Это вопрос к тем, кто снова вводил эти уроки в расписание. Вы же всегда можете подать в суд за пропаганду ЛГБТ на авторов этой инициативы. У нас сейчас это в тренде, может, прилетит им. А может, и вам, тут уж как карта ляжет.
18:05:51 05-02-2024
Гость (12:54:16 05-02-2024) Если девочка хочет около него постоять и поучиться - почему ... парень без пальца на руке смотрится лучше чем девчонка с аналогичной травмой...
12:38:53 05-02-2024
Да, парней надо учить готовить - хороший навык для жизни. И девушкам при необходимости инструмент в руках держать - пригодиться. Даже мастерить что-то тоже и лобзиком современным вырезать - одно удовольствие. ЛГБТ тут причем? помешались уже на этом. В наше время так и было (учились в школе в 90-х) досточки разделочные делали все вместе. Парни ходили делали печенье.
13:11:34 05-02-2024
Гость (12:38:53 05-02-2024) И девушкам при необходимости инструмент в руках держать - пригодиться. Подтверждаю могу и утюг и розетку починить, и отпилить и полочку просверлить повесить)
15:52:38 05-02-2024
Гость (13:11:34 05-02-2024) Подтверждаю могу и утюг и розетку починить, и отпилить и пол... несчастные вы женщины, которые сами вынуждены все это делать. Я вот тоже могу котлеты сделать и блины испечь, но у жены вкуснее, да и отношения укрепляются. А так конечно можно и левою и правою рукою все сам сделать, но есть природа-мать .... Всем добра
14:17:36 06-02-2024
Гость (15:52:38 05-02-2024) несчастные вы женщины, которые сами вынуждены все это делать... а каким образом укрепляются отношения от того , что вам жена котлеты жарит?
13:01:14 05-02-2024
Гость (12:31:13 05-02-2024) С мальчиками понятно, а девочка у токарного станка?... Брошенок готовят.
14:11:04 05-02-2024
Гость (13:01:14 05-02-2024) Брошенок готовят.... Да нет, "нос утереть" современным "пацанам"
14:38:53 05-02-2024
Гость (14:11:04 05-02-2024) Да нет, "нос утереть" современным "пацанам"... Посмотри на этих утиралок по TV футболистов, боксёрок, штангисток и прочих мужланок...
14:18:36 05-02-2024
Гость (13:01:14 05-02-2024) Брошенок готовят.... Ну да. А надо готовить беспомощных клуш, которые сами ничего не могут, поэтому будут полностью зависеть от любого... кгхм... экземпляра с мужскими половыми признаками. Лишь бы был. Идеально же, все по традициям.
13:03:49 05-02-2024
Я когда учился, а это 1991-2001, у нас труды до девятого класса были вместе с девочками, занимались у токарного станка, и др. Работали с рубанком, с киянкой, делали указки, скалки, болты и гайки и др. Делали все, как мальчики, так и девочки. А вот с девятого класса у девочек было швейная мастерская, а у мальчиков трактора... И ничего, все было супер...
15:56:26 05-02-2024
Гость (13:03:49 05-02-2024) Я когда учился, а это 1991-2001, у нас труды до девятого кла... Не трындите, в эти годы труд был разным, мы шили, вязали, макраме там всякое до 9 класса, а вот с 9-го уже только готовили, урока всегда было два подряд и вот на втором уже приходили мальчики помогали накрывать, мы все вместе съедали то, что приготовили и посуду вместе мыли. Мальчики помогали готовить к 23 февраля и 8 марта, тогда все вместе и вместе праздновали на втором уроке.
16:40:18 05-02-2024
Гость (15:56:26 05-02-2024) Не трындите, в эти годы труд был разным, мы шили, вязали, ма... Трындите наверное Вы... Если не верите, это Ваше право. Могу поспорить и доказать есть кому... Так что, давайте, поспорим, или слабо... Только по нормальному поспорим...
13:12:30 05-02-2024
Какие сейчас пошли рафинированные мужчинки, давно пора поднимать статус женщины, что бы она подняла полезность мужчины хотя бы в семье.
13:21:22 05-02-2024
в 90-х девочки готовили и шили, а мальчики метало- и деревообработкой занимались. Потом девочки угощали мальчиков приготовленным.
14:03:41 05-02-2024
Гость (13:21:22 05-02-2024) в 90-х девочки готовили и шили, а мальчики метало- и деревоо... А мальчики угощали девочек деревообработкой
14:40:27 05-02-2024
Гость (14:03:41 05-02-2024) А мальчики угощали девочек деревообработкой... Болтами
16:59:47 05-02-2024
Гость (14:03:41 05-02-2024) А мальчики угощали девочек деревообработкой... дарили поделки. и это укрепляло и заводило дружбу. особенно когда уже начиналась симпатия. для "своей девочки" старался из кожи вылезть сделать лучшую поделку. а уж как она вкусна кормилаааа мммм
15:00:55 05-02-2024
и будет мальчик швей, а девочка токарка, слесарка или плотница?
15:50:24 05-02-2024
Гость (15:00:55 05-02-2024) и будет мальчик швей, а девочка токарка, слесарка или плотни... А за употребление феминитивов вас могут признать членом международной организации ЛГБТ со всеми вытекающими. Так что поостереглись бы вы так писать)
16:05:47 05-02-2024
Гость (15:50:24 05-02-2024) А за употребление феминитивов вас могут признать членом межд... значит гендерно-нейтральные уроки труда можно, а феминитивы низя? у меня ещё и фломастеры всех цветов радуги есть. какой ужас!
17:01:49 05-02-2024
Гость (16:05:47 05-02-2024) значит гендерно-нейтральные уроки труда можно, а феминитивы ... Опять же, все вопросы к ВС. И фломастеры напоказ тоже выставлять не надо) Как и любую другую радугу. Пять суток за радужные сережки у нас уже есть. Причем за радугу из семи цветов. И просьба не водить ребенка трех лет с радугой на кофточке от воспитательницы дс тоже уже была. И исправление слова "учительница" в работе ученицы, ой, ученика женского рода)
15:38:13 05-02-2024
Нууууу. Так то ничего такого. Но страшно за тех безопасность.
13:36:00 06-02-2024
значит так, для всех тупых коментаторов невесть с какой луны выпавших к компу - в СССР были такие уроки труда - пацаны варили щи, шили нарукавники и фартуки. Девчата делали светильники-бра и работали у токарного станка и делали жестяные коробочки (на АЗПИ куча женщин-токарей, например). Это было не на постоянной основе и не эксперимент, а просто в одну четверть менялись местами. Сейчас тоже в вип-школах Барнаула уже лет 5 есть такой "обмен" на технологии и на кулинарии. Всё. Поняли все? хватит тут жвачку эту вашу параноидальную гонять . и незнанием позориться