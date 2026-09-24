Стало известно, когда ожидается максимальный рост заболеваемости гриппом в России

Сроки могут немного сдвигаться в зависимости от того, какие вирусы будут наиболее активны

24 сентября 2026, 11:46, ИА Амител

Сотрудник заболел / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Пик заболеваемости гриппом в России в текущем эпидемиологическом сезоне может прийтись на новогодние праздники или середину января. Об этом в интервью РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"С течением времени начинает активизироваться вирус гриппа. Преимущественно пик активности гриппозной инфекции приходится на новогодние праздники, дальше это середина января", — сказала Попова.

При этом сроки могут немного сдвигаться в зависимости от того, какие вирусы будут наиболее активны. В отдельных случаях максимальный рост заболеваемости возможен уже в последней декаде декабря.