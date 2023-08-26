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Стало известно, когда пройдет первая осенняя ярмарка в Барнауле

Закупиться едой можно будет по шести адресам

26 августа 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Первая в 2023 году осенняя продовольственная ярмарка пройдет в Барнауле 9 сентября, сообщили в мэрии.

Торговые точки будут работать с 10:00 до 14:00 на шести площадках:

  • пр. Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия");
  • ул. 50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова);
  • площадь Народная;
  • ул. Германа Титова, 9;
  • пр. Красноармейский, 36 (на площадке перед бар-рестораном "Опера");
  • ул. Чайковского, 21 (поселок Южный, площадь перед ДК "Южный").

Там можно будет купить мясо, рыбу, колбасы, выпечку, масло, овощи, фрукты и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств Алтайского края.

Всего во втором полугодии проведут девять ярмарок, последнюю – 4 ноября.

Барнаул Хорошие новости

Комментарии 3

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Егоров

21:02:14 26-08-2023

Да кому нужны эти ярмарки? Цены конские, продукты все те же самые, что и в магазинах? Осень - самое время простывать и болеть! Пусть зимой эти ярмарки проводят!

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Гость

21:42:10 26-08-2023

Егоров (21:02:14 26-08-2023) Да кому нужны эти ярмарки? Цены конские, продукты все те же ... Не совсем так, к примеру, поставщики (круг обреченных) в Марии -ра только из своего круга. А на ярмарках частенько торгуют продукцией из городов и районов края, которым в магазины путь заказан.

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Гость

21:32:04 26-08-2023

На этих ярмарках продукты продают даже дороже чем сетевых магазинах. И за санитарией и качеством на улице никто не смотрит.

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