Стало известно, когда пройдет первая осенняя ярмарка в Барнауле
Закупиться едой можно будет по шести адресам
26 августа 2023, 20:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Первая в 2023 году осенняя продовольственная ярмарка пройдет в Барнауле 9 сентября, сообщили в мэрии.
Торговые точки будут работать с 10:00 до 14:00 на шести площадках:
- пр. Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия");
- ул. 50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова);
- площадь Народная;
- ул. Германа Титова, 9;
- пр. Красноармейский, 36 (на площадке перед бар-рестораном "Опера");
- ул. Чайковского, 21 (поселок Южный, площадь перед ДК "Южный").
Там можно будет купить мясо, рыбу, колбасы, выпечку, масло, овощи, фрукты и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств Алтайского края.
Всего во втором полугодии проведут девять ярмарок, последнюю – 4 ноября.
21:02:14 26-08-2023
Да кому нужны эти ярмарки? Цены конские, продукты все те же самые, что и в магазинах? Осень - самое время простывать и болеть! Пусть зимой эти ярмарки проводят!
21:42:10 26-08-2023
Егоров (21:02:14 26-08-2023) Да кому нужны эти ярмарки? Цены конские, продукты все те же ... Не совсем так, к примеру, поставщики (круг обреченных) в Марии -ра только из своего круга. А на ярмарках частенько торгуют продукцией из городов и районов края, которым в магазины путь заказан.
21:32:04 26-08-2023
На этих ярмарках продукты продают даже дороже чем сетевых магазинах. И за санитарией и качеством на улице никто не смотрит.