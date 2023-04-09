Стало известно, когда Романа Костомарова могут выписать из реанимации

Состояние здоровья бывшего спортсмена продолжает улучшаться

09 апреля 2023, 17:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В окружении бывшего фигуриста, олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова обсуждают возможные сроки его выписки из реанимации.

Как сообщает "РБК Спорт", ссылаясь на собственные источники, состояние Костомарова становится лучше с каждым днём, спортсмен постепенно возвращается к нормальной жизни.

При этом официальных комментариев врачи пока не дают.

Напомним, что Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в начале января. Из-за развивающегося некроза врачам пришлось частично ампутировать ему ткани.