Стало известно, когда Романа Костомарова могут выписать из реанимации
Состояние здоровья бывшего спортсмена продолжает улучшаться
09 апреля 2023, 17:58, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В окружении бывшего фигуриста, олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова обсуждают возможные сроки его выписки из реанимации.
Как сообщает "РБК Спорт", ссылаясь на собственные источники, состояние Костомарова становится лучше с каждым днём, спортсмен постепенно возвращается к нормальной жизни.
При этом официальных комментариев врачи пока не дают.
Напомним, что Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в начале января. Из-за развивающегося некроза врачам пришлось частично ампутировать ему ткани.
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