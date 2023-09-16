В Госдуме захотели увеличить финансирование СВО за счет футбольных клубов

По мнению Алексея Журавлева, футбол должен быть устроен по-другому

16 сентября 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выступил за запрет бюджету и российским корпорациям содержать отечественные футбольные клубы.

"Пусть лучше лишние деньги на спецоперацию перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам, часть которых, оказывается, еще и проводит свое рабочее время на скамейке запасных", – сказал он агентству РИА Новости.

Парламентарий также предложил устроить футбол по-другому: собрать деньги за билеты с тех, кто пришел на стадион, и разделить между игроками обеих команд, а не платить им "все эти миллиарды".

Ранее депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести в России военный налог для военнообязанных мужчин моложе 45 лет. Он заявлял, что бюджетных средств не хватает, чтобы удовлетворить все потребности каждого участника СВО.