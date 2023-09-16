В Госдуме захотели увеличить финансирование СВО за счет футбольных клубов
По мнению Алексея Журавлева, футбол должен быть устроен по-другому
16 сентября 2023, 17:55, ИА Амител
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выступил за запрет бюджету и российским корпорациям содержать отечественные футбольные клубы.
"Пусть лучше лишние деньги на спецоперацию перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам, часть которых, оказывается, еще и проводит свое рабочее время на скамейке запасных", – сказал он агентству РИА Новости.
Парламентарий также предложил устроить футбол по-другому: собрать деньги за билеты с тех, кто пришел на стадион, и разделить между игроками обеих команд, а не платить им "все эти миллиарды".
Ранее депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести в России военный налог для военнообязанных мужчин моложе 45 лет. Он заявлял, что бюджетных средств не хватает, чтобы удовлетворить все потребности каждого участника СВО.
18:44:10 16-09-2023
Со своих барышей финансируйте
20:33:54 16-09-2023
Ранее депутат Госдумы Олег Нилов ............ заявлял, что бюджетных средств не хватает, чтобы удовлетворить все потребности каждого участника СВО./ как так? Если бы бюджетных средств на СВО не хватало, то Путин не начал бы операцию. Нилов не доверяет нашему Президенту? Из какой фракции этот Нилов?
22:08:54 16-09-2023
лучше кривоногим футболистам и женщинам с низкой социальной ответственностью, чем депутатам
06:58:57 17-09-2023
То, что кривоногие "футболисты" гребут бабло незаслуженно - это и лысому понятно. Вот только деньги на СВО логичней было бы брать не с них, а с владельцев футбольных клубов. Сколько там наш переговорщик абрамович перечислил на нужды армии? Ах извините, он оказывается вовсе не ту армию профинансировал...
22:08:12 17-09-2023
То же правильно. Не хрен платить за проигранные матчи и договорняки между клубами и футболистами. Но лучше если на СВО и победу России отдадут все нажитое неправедным трудом миллиардеры высшие чиновники и их родня. Путин и его ближний круг обязаны подать пример