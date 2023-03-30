Электронное голосование разрешили использовать на выборах в Алтайском крае

За введение ДЭГ проголосовали большинство фракций в региональном Заксобрании

30 марта 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты АКЗС после долгих споров на мартовской сессии всё-таки приняли поправки в Кодекс Алтайского края о выборах и референдуме. Теперь в регионе официально разрешено использовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Теоретически это может произойти уже в сентябре – на выборах губернатора края. Часть народных избранников считают, что ДЭГ – это вовсе не технический прогресс, а его результаты никак невозможно проконтролировать. Подробнее – в материале amic.ru.

Вице-спикер АКЗС Денис Голобородько напомнил, что ДЭГ предусмотрено федеральным законодательством, поэтому непринятие изменений на краевом уровне приведёт к роспуску АКЗС. По словам Голобородько, у парламентских партий растёт число специалистов по наблюдению за электронным голосованием. Поэтому опасаться за техническую сторону процесса ДЭГ не нужно.

Однозначно за внедрение электронного голосования выступила фракция ЛДПР. Её руководитель Владимир Семёнов напомнил, что ДЭГ – это лишь одна из возможных форм голосования.

"Ещё два избирательных цикла назад, для того чтобы сделать перевод денег, человек должен был прийти в почтовое отделение с паспортом <...>, и всё равно случались ошибки. Сейчас мы с вами это делаем дистанционно с помощь мобильного телефона. У нас есть минимальный процент нарушений и никого это не останавливает", – привёл образное сравнение Семёнов.

К плюсам ДЭГ либерал-демократ отнёс привлечение молодёжи, которой новые технологии более близки, чем поход на избирательный участок.

Другой точки зрения придерживалась эсер Людмила Суслова. По её мнению, плюсы от использования ДЭГ с лихвой перекрывают потенциальные минусы.

"Это недоверие пользователей к свободе волеизъявления и тайне голосования, информационной безопасности, в том числе от хакерских атак", – подчеркнула Суслова.

При этом политик отметила, что скепсис в отношении ДЭГ связан с недоверием к институту выборов в целом.

Также критически по отношению к электронному голосованию оказались настроены коммунисты. Главная претензия со стороны партийцев заключалась в отсутствии наблюдения за самим процессом голосования. Руководитель фракции КПРФ Андрей Кривов акцентировал внимание на несовершенстве федерального закона по использованию ДЭГ.

"Голосование при ДЭГ не является ни открытым, ни гласным. Мы не видим, чтобы существовал какой-то эффективный контроль за честностью процедур при его применении. Это влечёт недоверие к результатам выборов, а у нас и без ДЭГ с этим большая проблема", – сообщил Кривов.

В итоге после продолжительной дискуссии поправки всё же были приняты: 39 депутатов от ЕР, ЛДПР и "Коммунистов России" проголосовали "за", 21 парламентарий от КПРФ – против, ещё трое народных избранников (все от "Справедливой России – За правду") воздержались.