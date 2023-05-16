Стало известно, когда в барнаульских летних лагерях начнётся первая смена

Всего за лето в учреждениях смогут отдохнуть 3600 детей

16 мая 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Смены в барнаульских загородных лагерях начнутся с 9 июня. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

К открытию готовятся: "Медвежонок", "Парус", "Спутник-2", "Маяк", "Дружных", "Соснячок", "Звёздный". Всего отдохнуть в лагерях смогут 3600 детей.

Стоимость путёвки в 2023 году составляет 26 600 рублей. Из краевого бюджета выделили деньги на софинансирование покупок.

Также в городе будут работать 86 пришкольных лагерей, которые смогут принять больше 21 тысячи детей.