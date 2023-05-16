Стало известно, когда в барнаульских летних лагерях начнётся первая смена
Всего за лето в учреждениях смогут отдохнуть 3600 детей
16 мая 2023, 12:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Смены в барнаульских загородных лагерях начнутся с 9 июня. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
К открытию готовятся: "Медвежонок", "Парус", "Спутник-2", "Маяк", "Дружных", "Соснячок", "Звёздный". Всего отдохнуть в лагерях смогут 3600 детей.
Стоимость путёвки в 2023 году составляет 26 600 рублей. Из краевого бюджета выделили деньги на софинансирование покупок.
Также в городе будут работать 86 пришкольных лагерей, которые смогут принять больше 21 тысячи детей.
12:15:22 16-05-2023
26 600 рублей
14:57:31 16-05-2023
Офигеть!!! Практически месячная зарплата. А продолжительность? 2 недели?
15:07:32 16-05-2023
Практически месячная зарплата - за эти деньги будут лобстерами с омарами кормить ежедневно)))
15:30:25 16-05-2023
Гость (15:07:32 16-05-2023) Практически месячная зарплата - за эти деньги будут лобстера... 10 000 из них вернутся
15:48:02 16-05-2023
Гость (15:07:32 16-05-2023) Практически месячная зарплата - за эти деньги будут лобстера... в стоимость путевки входит не только кормежка. Вожатые , повара ,по вашему, бесплатно работают? Электроэнергия, водопровод бесплатные?
15:26:21 16-05-2023
Компенсация 12 500 , что разнылись то
16:03:43 16-05-2023
Никто не ноет. в дестстве от завода родителям каждое лето давали путевки в Гренаду хоть все 3 месяца будь. Да от профсоюза, но это мизерные деньги. А сейчас лагерь превратили в коммерческий санаторий, ведь дети не выгодны стране.
16:11:19 16-05-2023
Гость (16:03:43 16-05-2023) Никто не ноет. в дестстве от завода родителям каждое лето да... Да ладно вы жаловаться. Ваши родители в профсоюз платили взносы ежемесячно.
18:45:18 16-05-2023
Гость (16:11:19 16-05-2023) Да ладно вы жаловаться. Ваши родители в профсоюз платили взн... Это были копейки по отношению к ценам и зарплате.
16:11:37 16-05-2023
Гость (16:03:43 16-05-2023) Никто не ноет. в дестстве от завода родителям каждое лето да... Вспомнила бабка, как девкой была
18:44:04 16-05-2023
Гость (16:03:43 16-05-2023) Никто не ноет. в дестстве от завода родителям каждое лето да... Сейчас капитализм, а тогда был социализм.
16:34:03 16-05-2023
платили взносы ежемесячно - 1/100 от зп.
17:24:22 16-05-2023
Гость (16:34:03 16-05-2023) платили взносы ежемесячно - 1/100 от зп. ... Мы как-то с коллегами посчитали на работе, сколько мы за год платим профсоюзных взносов, и на какую сумму в год пользуемся профсоюзными "благами". И быстро все повыходили из профсоюза. Платят все, а благами пользуются особо приближенные. А остальным - скромный подарок детям на Новый год.
18:53:58 16-05-2023
Гость (17:24:22 16-05-2023) Мы как-то с коллегами посчитали на работе, сколько мы за год... Вот врать то, какие вам блага были недоступны, пионерлагеря или санатории, в санаторий очередь, ну да блатные были всегда, но и народу оставалось, мой отец без всякого блата по очереди ездил в санаторий и у меня очередь подходила, но началась перестройка, сейчас только за денежки, но не все могут заработать такие денежки, раньше и то легче было, так как з.п. были выше.