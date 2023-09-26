Стало известно, когда в проблемном Яровом дадут отопление
Жители курорта пожаловались amic.ru на холод в квартирах
26 сентября 2023, 11:44, ИА Амител
Отопительный сезон в городе-курорте Яровом начнется 4 октября, следует из постановления администрации города. Информацию об этом amic.ru подтвердили власти курорта.
Ранее жители Ярового пожаловались amic.ru на холод в квартирах и поинтересовались, почему в городе до сих пор не начался отопительный сезон. В то время как в других крупных муниципалитетах тепло уже начали давать. Так, в Бийске и Рубцовске подача началась с 25 сентября, в Барнауле – с 21-го.
Отметим, годом ранее отопительный сезон в городе-курорте стартовал 26 сентября. Отвечая на вопрос о том, с чем связана задержка в этом сезоне, замглавы города Владимир Татиевский напомнил, что в соответствии с постановлением правительства РФ отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток держится ниже +8 градусов.
"По прогнозу синоптиков, температура до таких показателей опустится с десятых чисел октября. Даже 4 октября, когда мы планируем подачу тепла, ожидается +14 градусов, днем +21, ночью +9. Так не бывает: захотели – включили. От контрольных органов сразу начнутся вопросы, почему необоснованно жжете уголь", – отметил amic.ru Татиевский.
Замглавы города заверил, что от горожан не поступает массовых обращений и жалоб по поводу холода в квартирах и старта отопительного сезона. Такую информацию подтверждают диспетчерская служба, администрация города, управляющие компании, отметил он. Что касается социальных учреждений – школ, больниц, – то их к теплу подключают по заявкам руководителей. Однако их тоже не поступало.
Amic.ru направил запрос в администрацию города, чтобы выяснить, насколько город готов к зиме и какие меры были предприняты властями курорта для прохождения отопительного сезона без срывов. Ответ опубликуем в ближайшее время.
12:09:45 26-09-2023
Интересно, заявок не поступало, но в детском саде уже отопление...
12:10:43 26-09-2023
То есть, во всем крае, среднесуточная температура уже ниже +8, а только в Яровом выше? Так следует понимать слова Татиевского?
13:04:13 26-09-2023
В квартире дубак: без обогревателя находится не реально.
14:20:51 26-09-2023
Жалоб нет? Кому нужны наши жалобы...ждем когда снег полетит. Дети болеют, сидят на больничном в холодных квартирах.... В апреле на улице жара стояла, окна во всех квартирах были открыты, уголь жгли обоснованно.... Отопительный сезон в прошлом году начался 26 сентября , а в этом году экономят наши финансы... О нас заботятся, мы просто не понимаем
14:39:04 26-09-2023
Гость (14:20:51 26-09-2023) Жалоб нет? Кому нужны наши жалобы...ждем когда снег полетит.... Так вы не сюда жалуйтесь, а своему домкому или ЖЭУ. У нас тепло сегодня дали.
14:42:28 26-09-2023
Гость (14:39:04 26-09-2023) Так вы не сюда жалуйтесь, а своему домкому или ЖЭУ. У нас те... А куда жаловаться если постановление администрации с 4 числа?? Это как такое вообще возможно
14:32:13 26-09-2023
Ужасно холодно
14:38:04 26-09-2023
Когда включат отопление. Очень холодно в квартире. В г славгороде уже включили.
14:39:00 26-09-2023
Ну за второй то срок Томенко точно проблему решит))))
14:39:31 26-09-2023
Когда уже кончится бардак в г. Яровое. Как только начинается отопительный сезон, тепло в к квартирах мы ждём неделями. Начинают все болеть, дети и взрослые. Прошу администрацию города принять, хоть какие-то то меры.
14:43:28 26-09-2023
Юлия (14:39:31 26-09-2023) Как только начинается отопительный сезон. Начинают все болеть, дети и взрослые. Т.е. ни до ни после начала отопительного сезона никто не болеет? Так все просто. Отменить в Яровом отопительный сезон. И вы все будете здоровы.
14:46:10 26-09-2023
Губернатор Томенко, обратите внимание внимание на город Яровое, почему мы опять мерзнем, а администрация как тут написали, говорит, что обращений нет! Уже здесь только вон сколько комментариев!
14:59:31 26-09-2023
В квартире холодно. Дети мёрзнут. Уже давно можно было отопление включить.
18:43:49 26-09-2023
Ну да Славгород уже подключили, а у нас на улице от них конечно температура сильно отличается, холодно, хотелось чтоб пересмотрели дату подачи тепла, но видимо пока мы пишем так время и подойдет к 4 октября.
09:11:21 27-09-2023
Осенью не дождешься тепла, зато весной жарят , наверно за весь отопительный сезон хотят бабла срубить
10:09:44 27-09-2023
Пусть администрация города, которая говорит, что обращений нет, зафиксирует их с этого сайта!
10:54:21 27-09-2023
квартал Б-19, звонили в администрацию города несколько раз, почти ежедневно. ответ один - раньше 4го числа никто ничего не включит. ждите.