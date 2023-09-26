Жители курорта пожаловались amic.ru на холод в квартирах

26 сентября 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: amic.ru

Отопительный сезон в городе-курорте Яровом начнется 4 октября, следует из постановления администрации города. Информацию об этом amic.ru подтвердили власти курорта.

Ранее жители Ярового пожаловались amic.ru на холод в квартирах и поинтересовались, почему в городе до сих пор не начался отопительный сезон. В то время как в других крупных муниципалитетах тепло уже начали давать. Так, в Бийске и Рубцовске подача началась с 25 сентября, в Барнауле – с 21-го.

Отметим, годом ранее отопительный сезон в городе-курорте стартовал 26 сентября. Отвечая на вопрос о том, с чем связана задержка в этом сезоне, замглавы города Владимир Татиевский напомнил, что в соответствии с постановлением правительства РФ отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток держится ниже +8 градусов.

"По прогнозу синоптиков, температура до таких показателей опустится с десятых чисел октября. Даже 4 октября, когда мы планируем подачу тепла, ожидается +14 градусов, днем +21, ночью +9. Так не бывает: захотели – включили. От контрольных органов сразу начнутся вопросы, почему необоснованно жжете уголь", – отметил amic.ru Татиевский.

Замглавы города заверил, что от горожан не поступает массовых обращений и жалоб по поводу холода в квартирах и старта отопительного сезона. Такую информацию подтверждают диспетчерская служба, администрация города, управляющие компании, отметил он. Что касается социальных учреждений – школ, больниц, – то их к теплу подключают по заявкам руководителей. Однако их тоже не поступало.

Amic.ru направил запрос в администрацию города, чтобы выяснить, насколько город готов к зиме и какие меры были предприняты властями курорта для прохождения отопительного сезона без срывов. Ответ опубликуем в ближайшее время.