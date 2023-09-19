Власти дали Яровому намного меньше денег на подготовку к зиме, чем в 2022 году

На теплоснабжение города за последние два года у региона ушло уже почти 2,1 млрд рублей

19 сентября 2023, 15:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Власти Алтайского края выделили 791,8 млн рублей ТЭЦ Ярового на поддержание работоспособности и бесперебойное прохождение отопительного периода 2023-2024 годов, пишет "Банкфакс" со ссылкой на Минпромэнерго региона.

Больше 223 млн рублей из этой суммы ушло на ремонт оборудования и объектов теплоцентрали. Еще 529 млн направили на закупку угля.

Для сравнения, в прошлом году на подготовку ТЭЦ Ярового выделили 1,3 млрд рублей. Это примерно на 500 млн больше, чем в нынешнем. Напомним, в 2022-м крупная часть денег необоснованно ушла поставщикам угля по завышенным ценам. Впоследствии это повлекло за собой возбуждение уголовных дел. Позднее Счетная палата региона заявила, что на закупке угля можно было сэкономить 277,5 млн рублей, если бы его не покупали одним лотом.

В общей сложности на систему теплоснабжения Ярового за последние два года у региона ушло почти 2,1 млрд рублей. Всего же планируют направить 5 млрд до 2026-го.