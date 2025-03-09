Минпросвещения РФ уже дало всем субъектам соответствующие рекомендации

09 марта 2025, 08:30, ИА Амител

Последний звонок в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Последние звонки в 2025 году в российских школах состоятся 24 мая, выпускные запланированы на 28 июня. Об этом со ссылкой на Минпросвещения РФ сообщает РИА Новости.

"В текущем учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные – 28 июня", – рассказали в министерстве.

Как уточнили в ведомстве, соответствующие рекомендации направлены во все регионы РФ.

На выпускные запланированы церемония поднятия флага и исполнение гимна России, чествование многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей, в том числе обладателей государственных наград и участников спецоперации.

Всем регионам также поручено обеспечить необходимые меры безопасности и создать комфортные условия для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что с 2025 года в России действует национальный проект "Молодежь и дети", помогающий создать условия для реализации потенциала и раскрытия талантов молодого поколения".