Стало известно, когда в российских школах пройдут последние звонки и выпускные
Минпросвещения РФ уже дало всем субъектам соответствующие рекомендации
09 марта 2025, 08:30, ИА Амител
Последние звонки в 2025 году в российских школах состоятся 24 мая, выпускные запланированы на 28 июня. Об этом со ссылкой на Минпросвещения РФ сообщает РИА Новости.
"В текущем учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные – 28 июня", – рассказали в министерстве.
Как уточнили в ведомстве, соответствующие рекомендации направлены во все регионы РФ.
На выпускные запланированы церемония поднятия флага и исполнение гимна России, чествование многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей, в том числе обладателей государственных наград и участников спецоперации.
Всем регионам также поручено обеспечить необходимые меры безопасности и создать комфортные условия для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что с 2025 года в России действует национальный проект "Молодежь и дети", помогающий создать условия для реализации потенциала и раскрытия талантов молодого поколения".
"Желаем всем выпускникам школ интересных, запоминающихся последних звонков и выпускных, а также успехов в дальнейшем обучении по выбранным направлениям", – пожелал он.
16:37:00 09-03-2025
То есть уже пройдет первый ЕГЭ и только потом последний звонок? Абсурд! Но зато чествование... Как же без него! Это к чему???
22:39:34 09-03-2025
Гость (16:37:00 09-03-2025) То есть уже пройдет первый ЕГЭ и только потом последний звон... хватит дурь тут писать, это так делается лет 5 уже, проснулась
06:03:02 10-03-2025
Гость (22:39:34 09-03-2025) хватит дурь тут писать, это так делается лет 5 уже, проснула...
Дурь ты пишешь и дурью по жизни занимаешься.