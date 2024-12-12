Рособрнадзор и Минпросвещения установили даты и продолжительность сдачи экзаменов

12 декабря 2024, 09:14, ИА Амител

Экзамен / Фото: unsplash.com / Nguyen Dang Hoang Nhu

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год. Соответствующий документ появился на официальном портале опубликования правовых актов.

ЕГЭ

Основной период:

23 мая – история, литература и химия;

27 мая – базовая и профильная математика;

30 мая – русский язык;

2 июня – обществознание, физика;

5 июня – биология, география и иностранные языки (письменно);

10 и 11 июня – иностранные языки (устно), информатика.

Досрочный период:

21 марта – география и литература;

25 марта – русский язык;

28 марта – базовая и профильная математика;

1 апреля – биология, иностранные языки (письменно), физика;

4 апреля – иностранные языки (устно);

8 апреля – информатика и обществознание;

11 апреля – история и химия.

Пересдачи по одному из выбранных учеником предметов пройдут 3 и 4 июля.

ОГЭ

Основной период:

21 и 22 мая – иностранные языки;

26 мая – биология, информатика, обществознание, химия;

29 мая – география, история, физика, химия;

3 июня – математика;

6 июня – география, информатика и обществознание;

9 июня – русский язык;

16 июня – биология, информатика, литература, физика.

Досрочный период:

22 апреля – математика;

25 апреля – русский язык;

29 апреля – информатика, литература, обществознание, химия;

6 мая – биология, география, иностранные языки, история, физика.

Все экзамены начнутся в 10:00 по местному времени.