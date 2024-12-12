Расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год официально утверждено
Рособрнадзор и Минпросвещения установили даты и продолжительность сдачи экзаменов
12 декабря 2024, 09:14, ИА Амител
Экзамен / Фото: unsplash.com / Nguyen Dang Hoang Nhu
Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год. Соответствующий документ появился на официальном портале опубликования правовых актов.
ЕГЭ
Основной период:
- 23 мая – история, литература и химия;
- 27 мая – базовая и профильная математика;
- 30 мая – русский язык;
- 2 июня – обществознание, физика;
- 5 июня – биология, география и иностранные языки (письменно);
- 10 и 11 июня – иностранные языки (устно), информатика.
Досрочный период:
- 21 марта – география и литература;
- 25 марта – русский язык;
- 28 марта – базовая и профильная математика;
- 1 апреля – биология, иностранные языки (письменно), физика;
- 4 апреля – иностранные языки (устно);
- 8 апреля – информатика и обществознание;
- 11 апреля – история и химия.
Пересдачи по одному из выбранных учеником предметов пройдут 3 и 4 июля.
ОГЭ
Основной период:
- 21 и 22 мая – иностранные языки;
- 26 мая – биология, информатика, обществознание, химия;
- 29 мая – география, история, физика, химия;
- 3 июня – математика;
- 6 июня – география, информатика и обществознание;
- 9 июня – русский язык;
- 16 июня – биология, информатика, литература, физика.
Досрочный период:
- 22 апреля – математика;
- 25 апреля – русский язык;
- 29 апреля – информатика, литература, обществознание, химия;
- 6 мая – биология, география, иностранные языки, история, физика.
Все экзамены начнутся в 10:00 по местному времени.
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