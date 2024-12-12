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Расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год официально утверждено

Рособрнадзор и Минпросвещения установили даты и продолжительность сдачи экзаменов

12 декабря 2024, 09:14, ИА Амител

Экзамен / Фото: unsplash.com / Nguyen Dang Hoang Nhu
Экзамен / Фото: unsplash.com / Nguyen Dang Hoang Nhu

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год. Соответствующий документ появился на официальном портале опубликования правовых актов.

ЕГЭ

Основной период:

  • 23 мая – история, литература и химия;
  • 27 мая – базовая и профильная математика;
  • 30 мая – русский язык;
  • 2 июня – обществознание, физика;
  • 5 июня – биология, география и иностранные языки (письменно);
  • 10 и 11 июня – иностранные языки (устно), информатика.

Досрочный период:

  • 21 марта – география и литература;
  • 25 марта – русский язык;
  • 28 марта – базовая и профильная математика;
  • 1 апреля – биология, иностранные языки (письменно), физика;
  • 4 апреля – иностранные языки (устно);
  • 8 апреля – информатика и обществознание;
  • 11 апреля – история и химия.

Пересдачи по одному из выбранных учеником предметов пройдут 3 и 4 июля.

ОГЭ

Основной период:

  • 21 и 22 мая – иностранные языки;
  • 26 мая – биология, информатика, обществознание, химия;
  • 29 мая – география, история, физика, химия;
  • 3 июня – математика;
  • 6 июня – география, информатика и обществознание;
  • 9 июня – русский язык;
  • 16 июня – биология, информатика, литература, физика.

Досрочный период:

  • 22 апреля – математика;
  • 25 апреля – русский язык;
  • 29 апреля – информатика, литература, обществознание, химия;
  • 6 мая – биология, география, иностранные языки, история, физика.

Все экзамены начнутся в 10:00 по местному времени.

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