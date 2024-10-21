Стало известно, когда восстановят пешеходный мост в Шелаболихе

Строительные работы начнут, когда замерзнет река

21 октября 2024, 17:45, ИА Амител

Разрушенный мост в Шелаболихе / Фото: администрация Шелаболихинского района Алтайского края

Пешеходный переход через реку Шелаболиха начнут восстанавливать, когда на улице установится минусовая температура. Об этом сообщили на сайте администрации Шелаболихинского района.

Тяжелая техника и бригада рабочих подъедет к мосту только когда замерзнет река.

Сейчас мост лежит в пойме реки в низине, берега вокруг него подтоплены. Переправа – это тяжелая металлоконструкция, которую в данный момент не смогут поднять тракторы и тягачи. Из-за влажной почвы они увязнут в грязи.

Администрация Шелаболихинского сельсовета выставила предупредительные знаки на месте разрушенного моста. Проход запретили в целях безопасности. В первую очередь это касается детей и пожилых людей.

"Информация о каких-либо штрафах является ложной", - прокомментировали власти ранее поступившую информацию о взысканиях за прохождение по аварийному мосту.

Жителей района просят отнестись к ситуации с пониманием и не подвергать опасности свою жизнь и здоровье.