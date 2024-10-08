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Уголовное дело возбудили из-за прорыва дамбы в Шелаболихинском районе

Проверка установила, что решение о снижении уровня воды в прудах принимали вопреки законодательству

08 октября 2024, 19:40, ИА Амител

Последствия прорыва дамбы в Шелаболихе / Фото: правительство Алтайского края
Последствия прорыва дамбы в Шелаболихе / Фото: правительство Алтайского края

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" из-за прорыва дамбы в Шелаболихинском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Надзорная проверка установила, что решение о снижении уровня воды в прудах, что привело к разрушениям, принималось незаконно и без достаточных оснований. 

"В результате прорыва дамбы и подъема уровня воды в реке произошло разрушение дорожного полотна автомобильной дороги", – отметили в ведомстве.

Сумма нанесенного ущерба составляет более 1,5 млн рублей.

Утром 5 октября в соцсетях начали появляться сообщения о том, что в селе Шелаболиха прорвало дамбу и бурные потоки воды смыли дорогу, которая соединяет обе части села.

В администрации района вскоре подтвердили информацию о ЧП, отметив, что транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушилось, а трасса и остальные дороги не затронуты, так что угрозы инфраструктуре нет.

По данным МЧС, разрушение произошло из-за разлива воды из каскада аварийных озер.

Алтайский край чрезвычайное происшествие

Комментарии 5

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Гость

20:14:22 08-10-2024

Есть владелец озер. Кто принял решение о спуске воды

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Гость

08:39:34 09-10-2024

Гость (20:14:22 08-10-2024) Есть владелец озер. Кто принял решение о спуске воды ... Причем тут владелец, динамит использовали, а значит это МЧС или нет?

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Гость

20:15:52 08-10-2024

Зачем сознались, что понижали воду в пруду?
Поверили "доброму следователю"?

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Иван

21:12:17 08-10-2024

Призываю все муниципальных служащих уволится и найти нормальную работу. В ОМСУ должны остаться только главы и замы. Посмотрим как эти бездари запоют, когда совсем никого не останется и они поймут что они никчемные бездари и всю работу делают специалисты, а главы и замы только штаны протирают и премии получают.

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Гость

21:29:48 08-10-2024

И это правильно. У каждого техногенного ЧП есть "ФИО". Почему простые люди должны страдать из-за чъего-то РАЗДОЛБАЙСТВА"?

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