Уголовное дело возбудили из-за прорыва дамбы в Шелаболихинском районе
Проверка установила, что решение о снижении уровня воды в прудах принимали вопреки законодательству
08 октября 2024, 19:40, ИА Амител
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" из-за прорыва дамбы в Шелаболихинском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Надзорная проверка установила, что решение о снижении уровня воды в прудах, что привело к разрушениям, принималось незаконно и без достаточных оснований.
"В результате прорыва дамбы и подъема уровня воды в реке произошло разрушение дорожного полотна автомобильной дороги", – отметили в ведомстве.
Сумма нанесенного ущерба составляет более 1,5 млн рублей.
Утром 5 октября в соцсетях начали появляться сообщения о том, что в селе Шелаболиха прорвало дамбу и бурные потоки воды смыли дорогу, которая соединяет обе части села.
В администрации района вскоре подтвердили информацию о ЧП, отметив, что транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушилось, а трасса и остальные дороги не затронуты, так что угрозы инфраструктуре нет.
По данным МЧС, разрушение произошло из-за разлива воды из каскада аварийных озер.
20:14:22 08-10-2024
Есть владелец озер. Кто принял решение о спуске воды
08:39:34 09-10-2024
Гость (20:14:22 08-10-2024) Есть владелец озер. Кто принял решение о спуске воды ... Причем тут владелец, динамит использовали, а значит это МЧС или нет?
20:15:52 08-10-2024
Зачем сознались, что понижали воду в пруду?
Поверили "доброму следователю"?
21:12:17 08-10-2024
Призываю все муниципальных служащих уволится и найти нормальную работу. В ОМСУ должны остаться только главы и замы. Посмотрим как эти бездари запоют, когда совсем никого не останется и они поймут что они никчемные бездари и всю работу делают специалисты, а главы и замы только штаны протирают и премии получают.
21:29:48 08-10-2024
И это правильно. У каждого техногенного ЧП есть "ФИО". Почему простые люди должны страдать из-за чъего-то РАЗДОЛБАЙСТВА"?