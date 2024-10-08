Уголовное дело возбудили из-за прорыва дамбы в Шелаболихинском районе

Проверка установила, что решение о снижении уровня воды в прудах принимали вопреки законодательству

08 октября 2024, 19:40, ИА Амител

Последствия прорыва дамбы в Шелаболихе / Фото: правительство Алтайского края

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" из-за прорыва дамбы в Шелаболихинском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Надзорная проверка установила, что решение о снижении уровня воды в прудах, что привело к разрушениям, принималось незаконно и без достаточных оснований.

"В результате прорыва дамбы и подъема уровня воды в реке произошло разрушение дорожного полотна автомобильной дороги", – отметили в ведомстве.

Сумма нанесенного ущерба составляет более 1,5 млн рублей.

Утром 5 октября в соцсетях начали появляться сообщения о том, что в селе Шелаболиха прорвало дамбу и бурные потоки воды смыли дорогу, которая соединяет обе части села.

В администрации района вскоре подтвердили информацию о ЧП, отметив, что транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушилось, а трасса и остальные дороги не затронуты, так что угрозы инфраструктуре нет.

По данным МЧС, разрушение произошло из-за разлива воды из каскада аварийных озер.