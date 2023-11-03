Стало известно, когда выйдет продолжение "Дома Дракона"

Съемки второго сезона завершились в сентябре 2023 года

03 ноября 2023, 13:45, ИА Амител

Кадр из сериала "Дом Дракона" (2022 – ...)

Премьера второго сезона сериала "Дом Дракона" состоится летом 2024 года. Об этом сообщил программный директор HBO Кейси Блойс, пишет Variety.

Сообщается, что на пресс-ивенте он также показал журналистам тизер продолжения, однако когда ролик выйдет для широкой публики, пока неизвестно.

"Дом Дракона" является приквелом сериала "Игра престолов" (2011–2019), снятого по мотивам романов серии "Песнь льда и огня" Джорджа Мартина.

Первый сезон "Дома Дракона" вышел в 2022 году. Съемки продолжения были завершены в сентябре 2023-го.