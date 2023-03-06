Лидер Metallica снимется в вестерне со звездой "Игры престолов"

Джеймс Хэтфилд и ранее появлялся на большом экране

06 марта 2023, 10:46, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Фронтмен Metallica Джеймс Хэтфилд получил роль в вестерн-триллере "Чаща", сообщает Deadline.

Картина основана на одноимённом романе Джо Лансдейла. Главные роли в ней исполнят Питер Динклейдж ("Игра престолов") и Джульетт Льюис ("От заката до рассвета"). Cъёмки проекта идут в Калгари, Канада.

По сюжету один из героев заручается поддержкой известного охотника за головами, проститутки и бывшей рабыни, чтобы спасти сестру, которую похитила банда жестокого убийцы.

Джеймс Хэтфилд и ранее появлялся в кино. В 2019 году вышел фильм "Красивый, плохой, злой", где музыкант сыграл полицейского.

1 марта Metallica выпустила клип на песню If Darkness Had a Son. Композиция включена в альбом 72 Seasons, который выйдет 14 апреля. После этого группа отправится в мировое турне, однако посетить Россию в планах у коллектива нет.