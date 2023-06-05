Стало известно, кого из алтайских предпринимателей чаще всего СМИ упоминали в мае

Позицию лидера удержал руководитель барнаульского зоопарка Сергей Писарев

05 июня 2023, 20:36, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Издание "Атмосфера" составило рейтинг самых упоминаемых общественных деятелей Алтайского края в мае. Данные получены благодаря опросу сотрудников федеральных и краевых изданий.

Лидирующие позиции в рейтинге удержал глава барнаульского зоопарка Сергей Писарев, о котором говорили 25 раз.

Вторую строчку с 20-ю упоминаниями занял архитектор Александр Деринг. Третье место забрал депутат Александр Локтев (9 упоминаний), а четвёртое – Евгений Ракшин (6 упоминаний).

Пятое место поделили депутат АКЗС Максим Банных и директор "Барнаульского автоцентра КАМАЗ" Александр Лисицын. Их упоминали по пять раз.