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Стало известно, кто может войти в новый состав Общественной палаты от АКЗС

Всего ОПАК состоит из 45 человек, Заксобрание имеет право назначить треть от этого числа

30 мая 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: opak.alregn.ru
Фото: opak.alregn.ru

Депутаты Алтайского Заксобрания выберут 15 членов Общественной палаты региона нового созыва из 18 кандидатов. Об этом порталу amic.ru сообщил лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Александр Молотов. Решение парламентарии примут на внеочередной сессии 6 июня.

Всего в состав Общественной палаты войдёт 45 человек. По 15 представителей делегируют Алтайское Заксобрание и губернатор. Последняя треть утверждается избранными членами ОПАК из числа местных общественных объединений. Срок полномочий нынешнего, седьмого созыва ОПАК истекает в июне. Новый состав будет работать до лета 2026 года.

В числе кандидатов от АКЗС 8 из 18 претендентов в настоящее время уже входят состав краевой Общественной палаты (в скобках указана организация, которая выдвигает кандидата на новый срок). Среди них:

  • Валид Газиев (центр национальной культуры "Вайнах");
  • Сергей Корсаков (организация инвалидов "Семипалатинск-Чернобыль");
  • Нина Шабалина (Институт социальных инноваций);
  • Александр Деринг (охрана памятников истории "Территория");
  • Гарик Геворгян (Союз армян Алтайского края);
  • Денис Матис (Молодежный Фонд Алтая);
  • Елизавета Мясникова (организация помощи людям в трудной жизненной ситуации "Белые вершины").
  • Евгений Овчинников ("Алтайпатриотцентр").

Новичками в восьмом созыве ОПАК могут стать десять человек. В их числе:

  • Сергей Болдырев (центр социальной поддержки семьи и детства "Караван Надежды");
  • Игорь Волдачинский (Федерация корпоративного спорта Алтайского края);
  • Вадим Коваленко ("Объединение ветеранов казачьего движения и казаков – участников боевых действий");
  • Ирина Козлова (фонд "Содействие");
  • Роман Куранов (организация "Юристы – населению");
  • Виктор Мещеряков ("Союз промышленников Алтайского края");
  • Артем Сингач (фонд "Социальные инициативы");
  • Татьяна Соболева ("Сообщество многодетных и приёмных семей Алтая" "Много деток – хорошо!");
  • Наталья Хан (фонд "Защитники Отечества");
  • Николай Якушев (организация "Дети-Ангелы").

Напомним, на ближайшей сессии АКЗС депутаты не только выберут 15 человек в новый состав Общественной палаты региона, но и заслушают доклад о проделанной работе председателя нынешнего созыва ОПАК Юрия Шамкова.

акзс

Комментарии 3

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Гость

14:58:14 30-05-2023

Тьфу, на эти ОПАКа Люди, зачем вам эти подачки в виде грантов? Занимайтесь реальными делами!!!

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Гость

19:35:33 30-05-2023

Гость (14:58:14 30-05-2023) Тьфу, на эти ОПАКа Люди, зачем вам эти подачки в виде гранто... Они и занимаются. Попрошайничеством!

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Гость

22:46:36 30-05-2023

В 90-е крышевали коммерсантов,сейчас в общественной палате радостные сидят

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