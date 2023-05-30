Всего ОПАК состоит из 45 человек, Заксобрание имеет право назначить треть от этого числа

30 мая 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: opak.alregn.ru

Депутаты Алтайского Заксобрания выберут 15 членов Общественной палаты региона нового созыва из 18 кандидатов. Об этом порталу amic.ru сообщил лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Александр Молотов. Решение парламентарии примут на внеочередной сессии 6 июня.

Всего в состав Общественной палаты войдёт 45 человек. По 15 представителей делегируют Алтайское Заксобрание и губернатор. Последняя треть утверждается избранными членами ОПАК из числа местных общественных объединений. Срок полномочий нынешнего, седьмого созыва ОПАК истекает в июне. Новый состав будет работать до лета 2026 года.

В числе кандидатов от АКЗС 8 из 18 претендентов в настоящее время уже входят состав краевой Общественной палаты (в скобках указана организация, которая выдвигает кандидата на новый срок). Среди них:

Валид Газиев (центр национальной культуры "Вайнах");

Сергей Корсаков (организация инвалидов "Семипалатинск-Чернобыль");

Нина Шабалина (Институт социальных инноваций);

Александр Деринг (охрана памятников истории "Территория");

Гарик Геворгян (Союз армян Алтайского края);

Денис Матис (Молодежный Фонд Алтая);

Елизавета Мясникова (организация помощи людям в трудной жизненной ситуации "Белые вершины").

Евгений Овчинников ("Алтайпатриотцентр").

Новичками в восьмом созыве ОПАК могут стать десять человек. В их числе:

Сергей Болдырев (центр социальной поддержки семьи и детства "Караван Надежды");

Игорь Волдачинский (Федерация корпоративного спорта Алтайского края);

Вадим Коваленко ("Объединение ветеранов казачьего движения и казаков – участников боевых действий");

Ирина Козлова (фонд "Содействие");

Роман Куранов (организация "Юристы – населению");

Виктор Мещеряков ("Союз промышленников Алтайского края");

Артем Сингач (фонд "Социальные инициативы");

Татьяна Соболева ("Сообщество многодетных и приёмных семей Алтая" "Много деток – хорошо!");

Наталья Хан (фонд "Защитники Отечества");

Николай Якушев (организация "Дети-Ангелы").

Напомним, на ближайшей сессии АКЗС депутаты не только выберут 15 человек в новый состав Общественной палаты региона, но и заслушают доклад о проделанной работе председателя нынешнего созыва ОПАК Юрия Шамкова.