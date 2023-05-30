Стало известно, кто может войти в новый состав Общественной палаты от АКЗС
Всего ОПАК состоит из 45 человек, Заксобрание имеет право назначить треть от этого числа
30 мая 2023, 13:00, ИА Амител
Депутаты Алтайского Заксобрания выберут 15 членов Общественной палаты региона нового созыва из 18 кандидатов. Об этом порталу amic.ru сообщил лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Александр Молотов. Решение парламентарии примут на внеочередной сессии 6 июня.
Всего в состав Общественной палаты войдёт 45 человек. По 15 представителей делегируют Алтайское Заксобрание и губернатор. Последняя треть утверждается избранными членами ОПАК из числа местных общественных объединений. Срок полномочий нынешнего, седьмого созыва ОПАК истекает в июне. Новый состав будет работать до лета 2026 года.
В числе кандидатов от АКЗС 8 из 18 претендентов в настоящее время уже входят состав краевой Общественной палаты (в скобках указана организация, которая выдвигает кандидата на новый срок). Среди них:
- Валид Газиев (центр национальной культуры "Вайнах");
- Сергей Корсаков (организация инвалидов "Семипалатинск-Чернобыль");
- Нина Шабалина (Институт социальных инноваций);
- Александр Деринг (охрана памятников истории "Территория");
- Гарик Геворгян (Союз армян Алтайского края);
- Денис Матис (Молодежный Фонд Алтая);
- Елизавета Мясникова (организация помощи людям в трудной жизненной ситуации "Белые вершины").
- Евгений Овчинников ("Алтайпатриотцентр").
Новичками в восьмом созыве ОПАК могут стать десять человек. В их числе:
- Сергей Болдырев (центр социальной поддержки семьи и детства "Караван Надежды");
- Игорь Волдачинский (Федерация корпоративного спорта Алтайского края);
- Вадим Коваленко ("Объединение ветеранов казачьего движения и казаков – участников боевых действий");
- Ирина Козлова (фонд "Содействие");
- Роман Куранов (организация "Юристы – населению");
- Виктор Мещеряков ("Союз промышленников Алтайского края");
- Артем Сингач (фонд "Социальные инициативы");
- Татьяна Соболева ("Сообщество многодетных и приёмных семей Алтая" "Много деток – хорошо!");
- Наталья Хан (фонд "Защитники Отечества");
- Николай Якушев (организация "Дети-Ангелы").
Напомним, на ближайшей сессии АКЗС депутаты не только выберут 15 человек в новый состав Общественной палаты региона, но и заслушают доклад о проделанной работе председателя нынешнего созыва ОПАК Юрия Шамкова.
14:58:14 30-05-2023
Тьфу, на эти ОПАКа Люди, зачем вам эти подачки в виде грантов? Занимайтесь реальными делами!!!
19:35:33 30-05-2023
Гость (14:58:14 30-05-2023) Тьфу, на эти ОПАКа Люди, зачем вам эти подачки в виде гранто... Они и занимаются. Попрошайничеством!
22:46:36 30-05-2023
В 90-е крышевали коммерсантов,сейчас в общественной палате радостные сидят