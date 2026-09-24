Стало известно, кому стоит в первую очередь вакцинироваться от гриппа

Первоочередная вакцинация рекомендована людям, которые по роду деятельности постоянно контактируют с большим количеством людей

24 сентября 2026, 14:47, ИА Амител

Медучреждения обеспечены необходимым количеством вакцины / Фото: из архива amic.ru

В первую очередь вакцинацию против гриппа рекомендуют пройти детям, пенсионерам и гражданам с хроническими заболеваниями. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В первую очередь привиться от гриппа следует лицам, входящим в группы риска: детям, пожилым людям (60+), а также тем, у кого есть хронические заболевания, включая диабет и сердечно-сосудистые патологии", — говорится в сообщении.

Кроме того, первоочередная вакцинация рекомендована гражданам, которые по роду деятельности постоянно контактируют с большим количеством людей. К ним относятся медицинские работники, педагоги, сотрудники социальной сферы и торговли.