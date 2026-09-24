Стало известно, кому стоит в первую очередь вакцинироваться от гриппа
Первоочередная вакцинация рекомендована людям, которые по роду деятельности постоянно контактируют с большим количеством людей
24 сентября 2026, 14:47, ИА Амител
В первую очередь вакцинацию против гриппа рекомендуют пройти детям, пенсионерам и гражданам с хроническими заболеваниями. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В первую очередь привиться от гриппа следует лицам, входящим в группы риска: детям, пожилым людям (60+), а также тем, у кого есть хронические заболевания, включая диабет и сердечно-сосудистые патологии", — говорится в сообщении.
Кроме того, первоочередная вакцинация рекомендована гражданам, которые по роду деятельности постоянно контактируют с большим количеством людей. К ним относятся медицинские работники, педагоги, сотрудники социальной сферы и торговли.
15:08:33 24-09-2026
Вот кому это надо, пусть те это себе и ставят независимо от возраста.
21:25:34 24-09-2026
"В первую очередь вакцинацию против гриппа рекомендуют пройти детям, пенсионерам и гражданам с хроническими заболеваниями"--------- Я, пенсионер с Божьей помощью, прививки не делаю и не болею этой гадостью.