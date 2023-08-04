Стало известно, кто купил барнаульский клуб Che Guevara

На месте прежнего заведения откроют бразильский ресторан

04 августа 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: "Яндекс Карты"

Бизнесмены Игорь Хромов и Дмитрий Колотилин стали новыми владельцами клуба Che Guevara в Барнауле, сообщает altapress.ru.

Хромов является учредителем концертного агентства "ТриГрупп", а Колотилин владеет сетью салонов связи "Диксис", заведениями "Кинза и мята", пабом Hairy Lemom и другими компаниями.

Хромов в беседе с изданием рассказал, что переговоры о покупке "Че Гевары" как готового бизнеса начались в 2022 году. "Однако фактически бар работал непостоянно и прибыльным активом не являлся, поэтому какое-то время заняло обсуждение компромиссной цены", – отметил предприниматель.

В 2023 году сделка в итоге состоялась. На месте прежнего клуба откроют бразильский ресторан.