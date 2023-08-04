Стало известно, кто купил барнаульский клуб Che Guevara
На месте прежнего заведения откроют бразильский ресторан
04 августа 2023, 08:15, ИА Амител
Бизнесмены Игорь Хромов и Дмитрий Колотилин стали новыми владельцами клуба Che Guevara в Барнауле, сообщает altapress.ru.
Хромов является учредителем концертного агентства "ТриГрупп", а Колотилин владеет сетью салонов связи "Диксис", заведениями "Кинза и мята", пабом Hairy Lemom и другими компаниями.
Хромов в беседе с изданием рассказал, что переговоры о покупке "Че Гевары" как готового бизнеса начались в 2022 году. "Однако фактически бар работал непостоянно и прибыльным активом не являлся, поэтому какое-то время заняло обсуждение компромиссной цены", – отметил предприниматель.
В 2023 году сделка в итоге состоялась. На месте прежнего клуба откроют бразильский ресторан.
08:21:46 04-08-2023
Если заведение будет как кинза и мята - печально.
08:57:45 04-08-2023
Неплохой новый бар - Крафтер на Песчаной, вот только живая музыка в пятницу и субботу достает и даже раздражает
10:08:11 04-08-2023
Гость (08:57:45 04-08-2023) Неплохой новый бар - Крафтер на Песчаной, вот только живая м... Так в разгульном хорошем кабаке и должна быть музыка. В этом весь смысл - в попойке, веселье и плясках. Вам сам музыкальный жанр тамошний не по душе?
10:12:39 04-08-2023
В кинзе и мяте отвратительный шашлык!
10:16:40 04-08-2023
Гость (10:12:39 04-08-2023) В кинзе и мяте отвратительный шашлык!... Зато кинза и мята хороши!
10:22:33 04-08-2023
И зачем эти новости. Нажраться все не могут. В гроб все бабешки не забарешь.
10:40:18 04-08-2023
Гость (10:22:33 04-08-2023) И зачем эти новости. Нажраться все не могут. В гроб все бабе... Дядя, ты дурак? (с) Новость про открытие нового кабака, а он про бабло и гроб... Совсем с ума посходили...
10:40:06 04-08-2023
Гость (10:22:33 04-08-2023) И зачем эти новости. Нажраться все не могут. В гроб все бабе... А зачем эти комментарии? Все обзавидоваться не могут, в гроб собираясь? А зачем ветер дует? А зачем вода мокрая?
19:04:06 04-08-2023
Гость (10:22:33 04-08-2023) И зачем эти новости. Нажраться все не могут. В гроб все бабе... ну так голодайте на здоровье
07:25:19 05-08-2023
Чем больше заведений разных, тем лучше
01:11:03 06-08-2023
Главное чтобы уличные граффити оставили, хорошая работа художников не должна быть уничтожена.