Стало известно, кто может стать новым краевым омбудсменом вместо Бориса Ларина

Решение примут депутаты АКЗС на августовской сессии

05 июля 2023, 18:03, ИА Амител

Фото: akzs.ru

В Алтайское Заксобрание поступили предложения по двум кандидатурам на должность уполномоченного по правам человека в регионе, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Губернатор Виктор Томенко предложил кандидатуру депутата АКЗС председателя комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Антона Васильева, а краевая общественная организация по защите прав человека "Форпост" внесла кандидатуру Марины Афанасьевой. Отметим, что в 2011-2014 годах она занимала должность уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Алтайского края.

После согласования кандидатур на должность краевого омбудсмена с уполномоченным по правам человека в РФ вопрос о назначении будет вынесен на рассмотрение сессии АКЗС. Предварительно планируется, что данный вопрос рассмотрят 31 августа.

Полномочия нынешнего краевого омбудсмена Бориса Ларина истекают в 2023 году, он находится в своей должности уже 10 лет или два срока подряд. Это максимально допустимый по закону период.

Марина Афанасьева родилась в 1967 году в селе Ларичиха Тальменского района. В 1992 году окончила Томский госуниверситет по специальности "История". В 2015 году окончила Алтайскую академию экономки и права по направлению подготовки "Магистр юриспруденции".

Антон Васильев родился в 1983 году в Барнауле. В 2005 году окончил Алтайский госуниверситет по специальности "юриспруденция". В 2020 году "Высшую школу экономики", направление магистратура "Менеджмент". В 2022 году окончил Томский госуниверситет, направление магистратура "Философия".