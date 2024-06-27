Стало известно, кто получает самую высокую зарплату в России

Средний размер заработка в этой сфере составляет 139 тысяч рублей

27 июня 2024, 15:16, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

Согласно исследованию компании HeadHunter, самые высокие зарплаты в России получают специалисты, работающие в транспортно-логистической отрасли. Об этом пишет РБК.

Анализ заработных плат на портале hh.ru за период с января по май показал, что средний доход, предлагаемый компаниями из сферы логистики и транспорта, составляет 139 тысяч рублей. На втором месте находятся предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, с доходом в 116 тысяч рублей. В отрасли тяжелого машиностроения предлагают зарплату в размере 110 тысяч рублей.

Наименьшие заработные платы отмечены в области культуры и искусства – 55 тысяч рублей, а также в розничной торговле и телекоммуникационной индустрии – 52 тысячи рублей.