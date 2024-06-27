Стало известно, кто получает самую высокую зарплату в России
Средний размер заработка в этой сфере составляет 139 тысяч рублей
27 июня 2024, 15:16, ИА Амител
Согласно исследованию компании HeadHunter, самые высокие зарплаты в России получают специалисты, работающие в транспортно-логистической отрасли. Об этом пишет РБК.
Анализ заработных плат на портале hh.ru за период с января по май показал, что средний доход, предлагаемый компаниями из сферы логистики и транспорта, составляет 139 тысяч рублей. На втором месте находятся предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, с доходом в 116 тысяч рублей. В отрасли тяжелого машиностроения предлагают зарплату в размере 110 тысяч рублей.
Наименьшие заработные платы отмечены в области культуры и искусства – 55 тысяч рублей, а также в розничной торговле и телекоммуникационной индустрии – 52 тысячи рублей.
15:22:59 27-06-2024
я значит человек искусства,на полставки
15:27:07 27-06-2024
Наименьшие заработные платы отмечены в области культуры и искусства – 55 тысяч рублей?????Вы серьезно????А наши власти знают размер самой маленькой зарплаты в России?
15:48:38 27-06-2024
нуууу, так не интересно, я думал вы прям фамилию назовете, возможно даже адресом поделитесь
15:49:01 27-06-2024
ниже "плинтуса" получают только бюджетники)))
15:52:34 27-06-2024
судя по культур-мультур получают заслуженно.
18:01:41 27-06-2024
Все знают у кого самые высокие зарплаты, это депутаты, губернаторы, меры.
18:21:52 27-06-2024
А я думал судей федеральных сколько средняя? Сомневаюсь что ниже 139. Вывод - статья мусор
18:47:39 27-06-2024
Гость (18:21:52 27-06-2024) А я думал судей федеральных сколько средняя? Сомневаюсь что ... у них там еще и пенсии с выходным пособием в несколько млн)
21:55:13 27-06-2024
Гость (18:21:52 27-06-2024) А я думал судей федеральных сколько средняя? Сомневаюсь что ... в свой кошель зырьте.